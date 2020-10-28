國家領導人日前提出要讓深圳成為粵港澳大灣區建設重要引擎，他既肯定深圳的發展經驗和方向，也重新強調大灣區建設，推動粵港澳三地經濟銜接，促進人員、貨物流動，提升市場一體化水準。

香港輿論對領導人的講話，頗多酸溜溜的反應。原因是港人一向看不起深圳，不少人對深圳的印象，還停留在深圳特區開始運作初期，把深圳看作香港的後院。當時情況是一般市民乘假期周末前去吃喝玩樂，享受跨過深圳河那邊的低廉消費。也有人認為深圳初期發展的商品房便宜，買一、兩套作為投資或第二居所。有些從事勞動密集製造業如製衣、塑膠、玩具和家品的廠家看中深圳優勢，去投資開廠，把香港帳面上已報銷的舊機器設備運過去，設廠生產，好能利用內地供應不絕的廉價勞動力，減低生產成本，擴大生產規模，繼續香港接單、內地生產的前店後廠經營模式。

經過前二十年吸收經驗，累積人才，再二十年陸續推行「騰籠換鳥」政策，深圳已由一座落後的邊陲小鎮，跨步到面向全球的國際化大都市，通過不同的政策傾斜，已成功引進不少創新科技生產，同時把一些依賴勞動密集或破壞環境的低端工業轉移到粵東、粵北和省外。現今的深圳有華為、騰訊、招商銀行等世界五百強企業，也有處於世界業內領軍位置的如生產無人機的大疆、生產電動汽車的比亞迪等，都在深圳落地。相對香港，當四小龍的製造業將被替代、需要另尋出路時，南韓、台灣和新加坡都投放於晶片製造、家電汽車生產或區域煉油設施，香港政府卻死守不干預政策，結果停步不前，未能闖出新路。

領導人提到大灣區建設中深圳是重要引擎，將發展成領頭地位。不少人會問，在大灣區發展戰略上，香港將扮演甚麼角色？當然，香港的國際金融中心地位仍會保持重要作用，在可見將來無法取代，中國企業也有向國際集資的需要；但除了國際金融中心，香港還有甚麼可做？金融中心佔的經濟份額雖大，卻不會為香港創造很多就業機會。

有一個看法是香港是否可以與深圳聯手，在創新科技範疇發展？香港有這麼多的大學，訓練出來的理工科畢業生現時大多數無用武之地，不少人最後都轉了去推銷工作，其實很是浪費。若大家都看清楚香港的出路是融入大灣區，就必須廣加宣傳教育，改變新一代對內地的偏見，大學的科目設計、招生來源和就業輔導都需要改變。若不思改變，恐怕香港的經濟活動只剩下炒樓，人家卻投入高科技發展，大家距離會更遠。