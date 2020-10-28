台灣殺人案疑犯陳同佳出獄一年仍未到台灣自首，據悉主因是台灣拒發「入台證」；死者潘曉穎母親連日奔波為女兒呼冤，其情可憫，惟她一味怪罪港府及警方卻是搞錯方向，施壓對象理應是台灣當局。

顯而易見，陳同佳涉及的殺人案已不僅僅是一宗刑事案件，而是涉及港台兩地政治及司法制度，將事件政治化最力的是台灣蔡英文政府，還有本港一班煽風點火的反對派政客。潘媽媽聽從政客指揮，炮轟港府和警方實在是搞錯對象。道理很簡單，港台兩地一直沒有罪犯互相引渡協議，陳同佳涉及的殺人案，發生地點為台灣，證據也在台灣，他成功從台灣逃脫返港，只要一世不踏足台灣，法理上已撇清了殺人罪責，香港警方起訴他洗黑錢等罪名，法庭亦判以罪成，已經做了可做的事，盡了要盡之責。

本來，修訂《逃犯條例》讓港府有法可依，能將陳同佳移送台灣受審，但整件事最終演變成一場反中亂港的暴亂，修例早就壽終正寢；而據協助陳同佳的牧師指出，陳一直有自首意願，只是台灣蔡英文政府一直糾纏於這不是自首而是投案，更拒絕其入境，堅持要由港府對口單位與台灣對口單位接觸，趁機自抬身價。問題是，港府根本沒有相關法例，何來對口單位？台灣政府一意孤行政治先行，潘媽媽不怪罪台灣，卻怪罪為此案修例而引火燒身的港府，有道理嗎？

最可笑是，同一個蔡英文政府，去年二月還表示對港府修例「樂觀其成」，甚至「肯定這是一個進步的立法」，士林地檢署早就發出通緝令，陳同佳一入境即會被捕云云。詎料事隔數月，蔡英文政府即換了另一副嘴臉，同一條修例由過去的「進步立法」變成「送中惡法」，而且拒絕陳同佳入境。潘媽媽不看清事實形勢，只知和政客一起蠻纏胡攪，結果必然適得其反，甚至公眾對她的同情也遲早消磨殆盡。