日前，有畢業幾年的舊生夤夜來訪，在家與我促膝詳談，小伙子說：「老師，我剛進了一所中學當教務工作，小組共有三人，一個上司、兩個下屬，我是下屬之一，但近日出現人事矛盾。」我問：「是因為工作方針有分歧嗎？」答曰：「不是，是因為政治取態不同。」

小伙子跟我稔熟，去年爆發反修例風波，曾與我交換意見。一如大部分年輕人，他屬「黃絲」分子，筆者卻不贊成反中亂港，上一年，我就以「藍絲」的角度與小伙子爭辯，直斥其非。從當時的表情看得出，若非他品性純良、尊師重道，早就跟我翻枱了。

今年，小伙子說他跟同事們政見不同，我還道是又出現黃、藍之爭，豈料他說：「不是的，我們三人都是黃絲，只是顏色有深淺之分，便鬧得不可開交，上司斥我是偽黃人，處處針對我。」

這位舊生不贊成詛咒「黑警死全家」一類乖戾的做法，上司便視他為叛徒，因而處處找碴。譬如有一天，他在美式咖啡連鎖店買來一杯飲品，上司不悅，說這家連鎖店隸屬於一家飲食集團，這家飲食集團的大股東雖然是英資公司，但集團創辦人的女兒曾經在一次受訪中批評反修例示威，由是經過多重考辨，就論證出小伙子手上的那杯飲品，原來是出自藍色產業，買的人就是公然與黃絲為敵云云。

小伙子不忿，起而爭辯，一個小組三個人，赫然分出淺、中、深三種黃色，大家互不相讓，吵個不停。

我聽完小伙子的一番說話之後，不慌不忙地跟他說：「現在你應該明白為甚麼老師反對香港的黃絲群了，民主是要包容他人，你們卻目無餘子，事事總認為我對他錯，如此下去，對外鬥完就會對內鬥，最後只會毀了自己。」

說到這裏，小伙子若有所悟，緩緩點頭稱是。