香港第三波疫情至今仍然彈上彈落，反覆無常，政府防疫抗疫張弛無道有以致之！呢，早前錯將一名印度抵港領事館職員列為豁免檢疫人士，該職員其後證實確診。

有議員就批評得啱，衞生署作為防疫部門，反而變成播毒兇手，自製社區播毒危機，而且仲要「歎慢板」，未有改善豁免檢疫嘅安排。老朽都係嗰句：政府無能，靠害市民！社區不明源頭嘅隱形病毒帶菌者，市民根本無從分辨，只要一個疏忽，就隨時賴嘢！

嗱！政府係威係勢，幾經艱辛，好不容易先同新加坡就「旅遊氣泡」達成原則性協議，諗住好快成事，誰知上周六又爆出新加坡樟宜機場有兩名工作人員確診新冠肺炎，都真係「好事多磨」！依家你肯畀三、四千蚊檢測費，恐怕都冇咁易飛得成去歎碗肉骨茶！另一方面，政府硬推本地遊，被業界批評推行過急、措施混亂、規例繁瑣，根本幫唔到業界，日前仲搞到至少五十部旅遊巴士喺灣仔一帶慢駛「遊行」！

業界呻到樹葉都落，痛陳佢哋已經冇工開十個月，不少旅行社吊住鹽水等執笠，政府硬推本地遊於事無補，甚至係「蝕住做」，佢哋要求政府盡快推出健康碼，恢復內地、澳門與香港通關，以及推動全民檢測，先有望令旅業復甦有期。講真，政府已錯過一次全民檢測機會，冇全民檢測，試問又怎可能有正常通關？業界期望確診個案盡快「清零」，恐怕只是一廂情願！

旅遊業雖然獲政府三輪支援，但是一次比一次少，旅遊從業員希望政府「保就業」之餘可增加支援，惟未獲政府回應訴求。業界其實心裏應有數，即使真有健康碼，生意依然難料，睇吓澳門通關後人流還不是大減？當然，健康碼若然一直推出無期，旅行社將出現倒閉潮，裁員隨時比國泰嘅「大屠殺」有過之而無不及，看來香港失業率將會屢創新高！