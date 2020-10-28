前學生動源召集人鍾翰林昨日被捕，落網地點是美國駐港澳總領事館外，到晚上，這個聲稱已散檔組織再有四人跑到美領館欲尋求政治庇護，卻被拒絕入內。關鍵時刻，民主自由的美爹卻關上大門，青年們呆了，他們太無知，也太高看了美爹的膽子與本事，美領館要不要接收這些所謂革命小將，考量多了，唯一關鍵是值不值得為區區幾個小將，丟了美國在亞太區最重要的核心利益與重要據點。

香港的黑暴青年最近很煩惱，坐船偷渡會被廣東省海警拘捕；坐飛機到海外求庇護，有人證明不了自己是「革命義士」，不被庇護，即使有人終於獲得難民資格，也要捱過被左審右審的顛沛流離和痛苦。無路可逃之際，黑暴青年想起了「衝進使領館便安全」的抵壘遊戲。昨天在美領館外的兩場大龍鳳均源於此。他們萬萬想不到的是，曾經不斷叫嚷會與香港人站在一起、讓他們為之獻身的美爹，竟然把他們狠狠拒諸門外。

年少無知，以為地球會圍繞他們轉！他們不知道甜言蜜語的成本比期票還低廉，更不知道美國使領館遠沒有美國政客叫囂的那麼「擁抱自由」！二○一二年二月，時任重慶市公安局局長王立軍因懼怕遭審查，逃進美國駐成都總領事館尋求政治庇護，結果一天後被北京國安人員帶走；今年五月，在東北瀋陽，有懷疑北韓人闖入美國駐當地領事館，結果是中國公安進入領事館拉人。

為甚麼抵壘了仍被拘捕？因為美國駐外使領館不敢也不願擔風險。當年王立軍事件中，美國駐成都總領事館被中國人員包圍了一夜，中美兩國急急交涉下，外間傳聞多多，有說中國會以關閉總領事館作懲，更有說時任美國駐華大使駱家輝嚇個半死，結果當然是美國跪低了。今天相似度極高的事件發生在香港，美國要考慮的是駐港澳總領事館會否被關？若開了大門，以後黑暴青年會「湧」無止境嗎？