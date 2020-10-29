美國總統選舉之戰打到今天，對特朗普連任頗為不利，多數民調對特朗普而言是噩耗。不過，有2016年大選民調被掀翻的紀錄，現在評論界還是處處留一手，皆曰結果難料。只是大家都清楚，以特朗普4年來一塌糊塗的執政表現，如果他還能當選，那麼美國的民主已爛到甚麼程度，會使美國加速衰落，那就是不必爭議的板上釘釘也。美國人自我「作死」，上帝難救也。

對於時下的選情和自己的處境，特朗普也清楚。不過，有2016年大選經歷和令人「跌眼鏡」的結果，特氏想必還是對連任總統滿懷憧憬，只是緊張和沮喪之心情仍然揮之不去。2016年大選時，特氏的標準動作是在演講和煽惑民眾時不斷指指點點「蘭花手」。當上總統後，這樣的動作逐漸減少，現在變成了兩隻胳膊不斷「對拉擺動」，是掩飾不住的緊張和焦慮。最失敗的是他在大選期間「中招」，新冠肺炎上身，成了白宮群組的「超級播毒者」，成了美國900多萬確診者中的「光榮一員」、「抗疫戰士」。

不過，這位「戰士」來得太晚了，未能贏得「身先士卒」的掌聲，然而，「一將功成萬骨枯」是有的。他的元首級醫療待遇使他迅速「戰勝病魔」，立刻投入到「續當總統」的選戰中，並向選民誇下海口，其健康狀況「好過20年前」。如此「因禍得福」，非神人者何？

不久，特朗普又把這個「老子神人兒更神」的神話用之於14歲的小兒子，說他的新冠肺炎只用了15秒就康復也。特朗普就是以這樣的牛皮海口為他在疫情中不顧人民健康生命安危的「罪莫大焉」文過飾非。可憐的、傻傻的美國人比「中招」病毒更容易的「中招」特朗普，此老美當下之國情選情也。

據報道，時下提前投票者有接近6千萬人，估計投票日前會達到7千萬人，最終會有1.5億人投票，超過2016年的近1.3億人。2016年大選，整個美國已經躁動不安，今次更甚，社會撕裂、營壘對立更甚；現在雙方都在叫板不承認對方勝選，這就是神人擺弄凡人之結果也。