周星馳在電影《西遊記》裏有段精彩對白：「曾經有段很好的愛情擺在我面前，我沒有去珍惜。如果上天再給我一次機會，我會對那個女孩說，我愛你。如果非要給這份愛加上期限，我希望是一萬年。」是的，人往往就是這樣，眼前的東西不懂得珍惜，失去之後才知道珍貴。

國泰航空公司大裁員之餘，並要求幸存員工改簽「加辣條款」的新合約，空服員工會斥之為「奴隸合約」，大罵公司無良。其實有因必有果，國泰淪落到如此地步，管理層固然有責任，部分員工也難辭其咎。他們去年積極參與反修例黑暴，口口聲聲「和你飛」，難道沒有料到會有這種結果？如果他們真的珍惜這份工作，為何當初要攬炒？工會頭頭罵公司無良，為何不說自己無腦？

許多人擁有幸福時，總是視為理所當然，以為永遠不會消失，因此習慣了享受，習慣了接納，甚至習慣了破壞。殊不知幸福並非必然，等到失去了才來後悔，為時已晚。香港本是福地，多數人過慣了安逸的生活，年輕一代更是在溫室中長大，可惜他們身在福中不知福，放着好好日子不過，偏要摧毀自己家園。他們口中的所謂「光復、革命」，實際上就是把香港光復回小漁村時代，革掉大多數人安逸的生活。此時此刻，國泰員工應有切身體會，早知今日，何必當初！

覆巢之下，豈有完卵。在暴疫雙重夾擊之下，香港經濟奄奄一息，失去飯碗的當然不止國泰員工。香港最新失業率升至6.4%，創16年新高，而且高處未算高，隨着國泰開刀，裁員潮勢必陸續有來。年輕人就業問題尤其嚴峻，平均9個人就有1個失業，不少大學生面對畢業即失業的尷尬處境，不正是自己攬炒的結果嗎？反對派一直將香港形容為「亂世」，那班頭腦簡單的年輕人也跟着瞎嚷嚷，如今一語成讖，求仁得仁，他們應該滿意了吧？