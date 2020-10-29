香港地特別多有錢人，就算經濟陷入前所未有的低谷，百業蕭條，但每逢有新樓花推出，尤其是比較優質的樓盤，都轉眼一掃而空。這些新盤當然不是普羅大眾可以購買的，大家有留意新聞，看見排隊買樓的人，衣着都不特別光鮮，有些牛記笠記，反而在場的經紀更加似老闆。

俗語有云禾稈冚珍珠，香港特別多隱形富豪，就算不是大有錢佬，隨便挑一個人都可能家財萬貫，最近西貢連環揭發村霸侵權、霸佔土地，非法開路等惡劣事件，大家會發現，一個神秘丁屋的業主竟然神通廣大，私自僭建碼頭，經營水上活動生意，月入過百萬元，還有霸佔官地闢作停車場，位位收錢50元，真的是財源滾滾，就算你是律師或醫生，都賺不到這個數目。

新聞照片所見，這位黃先生只不過是普通大叔樣，相信行街時連地產經紀都不會向他招手。一個普通人有甚麼法寶可以公然做違法之事，謀取私利，而又不被法律制裁呢？明眼人一睇便知道，背後一定有人撐腰，官商勾結，包庇護短，亦不出奇。

人不可以貌相，下一句是甚麼呢？官不可以職量也，很多做政府工的，官階不高，卻坐擁多個物業，你說是投資有道嗎？投資在人脈方面機會比較高。地政及規劃部門官員，在地方打滾多年，與地頭蟲熟落乃人之常情，若是想賺快錢，把心一橫，大家齊齊搵食，做官的隻眼開隻眼閉，做生意的自然識做。法例上沒有要求相關部門的人員申報資產或利益，所以擁有多少豪宅物業或名車，上司未必知道，市民更加無從查證。如果有朝一日這些部門員工需要查家宅，銀行戶口曝光，恐怕當中有人的資產會令人咋舌。相思灣村的村霸，隨隨便便都可以收入驚人，令人懷疑背後會否有一個龐大的集團在營運，在鄉村為所欲為，廉署及警方會否聞到獵物的氣息呢？