法國近期發生一樁教師被指侮辱回教先知穆罕默德而被殺的兇案，一位在巴黎近郊高中教授歷史和地理的老師，在上公民與道德課程時，因為使用《查理周刊》的嘲諷漫畫講授言論自由，10天後被一名他不認識的18歲車臣難民，以「砍殺斬首」的方式殺害。

此事在法國引起廣泛回響，傳媒口誅筆伐，誓言不畏武力要捍衞言論自由，國內的穆斯林群體成為被針對目標，一班回教人士，包括被殺老師的女學生、家長、清真寺的長老，以及在網上號召對該老師懲罰的幕後操縱者被捕。法國總統馬克龍為被殺教師辯護，譴責伊斯蘭主義者想奪走法國的未來，為宗教漫畫的發表自由發聲。馬克龍的高調發話，引起不少信奉回教的國家不滿，土耳其總統埃爾多安稱，馬克龍對回教有這樣的看法，需要接受精神科治療。馬克龍隨即召回法國駐土耳其大使，形容埃氏的言論不能接受。沙特阿拉伯、科威特等國家揚言要杯葛法國商號和產品。

香港傳媒的報道主要是引用西方的主流傳媒，反映的都是歐美國家的觀點，不會從穆斯林的角度思考這個問題。

被殺害教師在課堂上展示的一幅漫畫，正正是5年前在巴黎引起一場恐怖襲擊的《查理周刊》中，被指侮辱先知穆罕默德的同一幅漫畫。我不知道口口聲聲捍衞言論自由的正義之士中，有幾多人看過這幅漫畫。我認為漫畫充滿惡意和偏見，把穆罕默德繪畫成全裸體下跪，屁股向上，露出下體陰部。對回教徒來說，先知穆罕默德是神聖的，就算把其正正經經繪畫出來也是褻瀆，絕對不能容許，更遑論繪畫成現在這幅漫畫中的樣子了。說老實話，如果有人把基督教的神聖象徵，如耶穌或聖母，繪畫成相同樣子造型，肯定也會有很多基督教徒深感受到侮辱，矢志要把繪畫者及出版者嚴加懲戒。

我不是回教信徒，但我認為一個合理社會裏不同種族、宗教、文化和語言的群體要和諧共處，先決條件是互相尊重。每個群體都有其神聖的範疇，有其禁忌。我們要養成尊重別人的神聖領域、避免觸犯別人禁忌的習慣。難道馬克龍及其支持者的眼中，就只有宗教漫畫發表的自由，沒有看到尊重其他宗教的和諧相處之道？

我當然也不認為對侮辱宗教的出版者應施予恐襲，對宣揚侮辱性漫畫的教師應斬首示眾。殺戮行為肯定錯誤，應絕對禁止。但馬克龍及其支持者是否也需檢討一下，如何避免這些不必要的殺戮再出現？他的話惹起一眾回教國家的斥責和穆斯林的憤怒，難道馬克龍還不明白自己犯了甚麼錯誤？