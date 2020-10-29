甚麼叫用完即棄？甚麼叫借刀殺人？看黑暴「condom」的下場便一清二楚。前學生動源召集人鍾翰林早前涉違反《港區國安法》被捕，前日上午獨個兒跑到美國駐港澳總領事館門外，以為敲響大門便會得救，詎料在對面咖啡店已遭警方國安處人員截獲；𤓓事還未完結，同日下午據悉仍有數人欲尋求美領館庇護，最終慘食閉門羹。

早在12人蛇潛逃台灣變送中開始，黑暴若還有丁點腦袋，當知被人用完即棄已成定局。蔡英文政府借黑暴成功連任即拒推《難民法》，只是黑暴仍未醒水，仍以為人家對他們無任歡迎，結果台灣被迫接收了一批麻煩多多、黐飲黐食的港產廢青後終於怕怕，不但有5名手足遭陸委會扣查生死未卜，同一時間更發生12人蛇送錯中事件。若說不涉蔡政府篤灰，無腦黑暴才會信。

台灣也不歡迎港產廢青，做大佬的美國當然更不歡迎。鍾翰林被國安處帶走後，黃絲手足一片哀鳴，紛紛指摘「警方跟蹤一個細路」、「咁大個國家連細路都驚」，卻無一人直斥美國篤灰。試想想，美國為何要接收黑暴嘍囉？既無知名度又無才無財，美國豈會為了香港也嫌棄的廢物而開罪北京？黃絲手足天天為特朗普鼓與呼，比美國人更肉緊，但特朗普選情低迷，人未走茶已涼，連盟友如以色列之流也轉口風，不再緊跟特朗普路線，當知區區駐港澳領事怎敢玩火燒身。全世界只有無腦黃絲和黑暴，才會以為美國正義可靠。

說到底，尋求政治庇護必有中間人代為聯絡，不用勞煩警員跟蹤，美領館一個篤灰電話，已將所有麻煩推得一乾二淨。借刀殺人這一招，美國佬還玩得少嗎？現在正告condom們：犯了法便要付出代價，當你們打砸搶燒、殺人放火、搖美國旗好不威風的時候，應該想想在中國地方幹這些勾當不可能沒有後果，現在淪為棄卒才千方百計逃避責任，敢做不敢認，太遲了！