新冠肺炎疫情最早在中國爆發，北京全盤擘劃，雷厲風行，在大約兩個月內便成功防堵疫患，至今合共8萬多人確診。反觀美國，疫情在今年3月爆發，擾攘至今大半年，完全沒有平息迹象，近日，每天確診者更創出新高，達8萬多人，等於中國確診人數的總和。觀乎美國的防疫工作，委實教人搖頭嘆息。

疫情失控不獨是美國的現象，歐洲亦然，這幾天，法國、意大利的確診者都創出新高，歐洲的染病人數已達到800多萬人，寖寖然有超越美國之勢。早前，印度、巴西的疫患曾經十分嚴重，兩處地方人口眾多，又比歐、美落後，不少專家認為他們必將趕過美國，成為染疫人數最多的國家。然而，專家的預言並沒有應驗，印、巴兩國的疫情逐漸受控，確診人數拾級而下，放眼全球，幾乎就只剩歐、美在獨憔悴。

多年前，本欄提出一個論點，說民主雖然是個好東西，但配上西方教育灌輸的個人主義精神，兩者相加產生的化學作用，早晚會造成禍端，如今果然如是。

西方崇尚自由，人們愛我行我素，政府權威從來就是被批評和嘲諷的對象，官老爺叫我戴口罩，我就是不愛戴；叫我減少與人結聚，我偏要呼朋喚友，看你能拿我怎樣。當個人主義發展到極致，就會閉目塞聽，完全活在自己的世界，即使政府苦口婆心告訴你新冠肺炎疫情嚴重，美、英好些民眾卻懷疑政府撒謊，是在藉機剝奪他們的自由云云。

幾十年前，民主在西方國家行得通，因為當時的教育不像現在般盲目推崇個人主義，美國的甘迺迪總統還會勸誡國民：「不要想國家能為你做甚麽，而該問你能為國家做甚麽。」然而，到了今天，現任美國總統特朗普本身就是愛不停將「我」字掛在口邊的人，上樑既然不正，下樑自然更歪。