香港一夜之間，彷彿回到九龍城寨「三不管」嘅無政府狀態，老朽絕非誇張，尤其本報日日追蹤報道嘅西貢相思灣村違法開鑿「黃金丁路」，尋日又爆出「霸完陸地霸落海」，咁樣霸法，西貢上空容乜易又被人霸鬼埋做滑翔傘、熱氣球生意㗎！咁搞落去，海洋公園、迪士尼樂園就Out晒咯，去癲去玩，梗係去西貢啦！

相思灣村已被鑿到面目全非，除咗喺自然保育區內傾倒泥頭，更涉嫌喺海岸保護區倒水泥僭建「私人碼頭」經營水上活動，據悉2016年已開始涉獵，早年以舉辦潛水活動、出租快艇為主，近年開始出租獨木舟等，生意據云好到不得了，單是獨木舟生意已月入百萬元。除咗「私人碼頭」經營水上活動，又疑霸官地出租車位。但村民舉報以上種種違例情況，統統未有「落鑊」，遭立法會議員質疑當中有官商勾結！

香港號稱「法治社會」，又以廉潔奉公、勝在有ICAC自豪，怎麼有人可以目無王法，霸地又霸海？西貢地政處究竟係做乜㗎？城規會、環保署、地政總署究竟仲存唔存在㗎？若然存在，眼見西貢近幾年「神秘丁屋」處處，碼頭、車場任開任霸唔嬲，有關部門之官僚，裝睡到好似飲咗十斤八斤茅台烈酒，醉到不省人事踢極都冇反應，廉政專員係唔係要出嚟睇吓究竟發生乜嘢事呢？

睇見西貢變成無政府狀態，老朽諗起《隋唐演義》有一段經典嘅「霸詞」：「只見一個大漢，面蒙黑巾，手持兩把板斧，喝道：此山是我開，此樹是我栽，要想過此路，留下買路財！」看官，如今不過是換了此碼頭是我建，此車場是我霸而已！城規會任由村霸蓄意破壞天然環境，有環保人士指出，本港天然海岸線已經買少見少，擔心久未執法開壞先例。老朽倒覺得整個相思灣村竟可變成無王管地帶，其中涉及嘅官商鄉黑利益鏈，政府已不能再側側膊、唔多覺！