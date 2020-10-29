世界衞生組織的數字顯示，全球新冠肺炎單日新增確診個案連續3天創出新高，單日新增逾46.5萬宗個案，是連續第3天單日超過43萬宗，全球感染個案累計增至逾4,300萬宗，超過116萬人死亡。世衞警告，北半球不少國家病例激增，情況面臨危險境界，個案不減只加，歐洲一日之內增加22萬宗確診，促請各國採取即時行動，避免造成醫療服務體系崩潰，亦建議學校再度關閉以隔離傳染。

在疫情加劇之際，美歐多國仍然發生不少與控疫政策抗爭的社會運動。英國民眾跑到白金漢宮外抗議，再轉到特拉法加廣場集會，手持標語高呼自由，要求政府結束極權防疫措施。西班牙採取緊急狀態法例規限，但超過15日的緊急狀態令須獲國會批准，當地政府正尋求國會支持，在15日後將令狀有效期延長到明年5月上旬，措施招來民眾反對。

西方國家民眾反對嚴謹的防疫，主要是因為他們的自由自在生活受到限制，加上疫情翻來覆去，可說是按捺不住。還有更重要的是經濟受損，無法找到生活所需，這股怨氣就只能發洩在政府的防疫工作。

可是防疫及復原經濟並沒有矛盾，也不一定要按先後次序，最重要是打好基礎。耐心的抗疫限制了病毒的傳播，未必能一次過消滅病毒，但在掌控之下執行適當的措施，才能慢慢回復社會經濟運作。這條路不宜急進，只能慢慢跟病毒比併，逐步調節社會經濟步伐配合抗疫。

美國過敏與感染疾病中心主管福奇說得對，不應將戴口罩、避免聚集等防控措施與經濟重啟對立，有效防疫是重啟經濟的基礎而不是障礙。新冠肺炎疫苗大型接種可能要在明年第2或第3季，與病毒搏鬥的日子仍是漫長。

今天西半球疫情嚴峻，與東方國家控疫有一定成果相比，就能看出東西方人對自由與服從孰重孰輕的看法。