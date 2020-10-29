今年重陽節適逢抗美援朝70周年，筆者於正日上午借用毛澤東的詩詞在臉書上貼文紀念：「歲歲重陽，今又重陽，戰地黃花分外香。」又說：「70年前197,653名中國人民志願軍烈士血性犧牲換來我們70年和平生活。深切悼念！團結愛國，保衞和平。反對霸權，反對侵略。」以史為鑑，知興替，懂榮辱。

貼文發布後，回應踴躍，有一位從事教育工作的、著名的KOL來電說不了解當時的歷史，希望提供更多資料幫助理解。這一問，有如雷貫耳的刺激，登時讓筆者想起中國人一句名言：「國家興亡，匹夫有責。」確確實實的因果關係，不知「國家興亡」，怎會覺悟「匹夫有責」？正所謂：「不知史，不知恥。」筆者在這位KOL的提醒下，提升轉發正能量歷史資訊的熱情，隨即在朋友圈中轉發了6輯有關抗美援朝史實的中央電視總台特輯，深切悼念人民志願軍烈士。

回歸祖國23年的香港人，理應知恥近乎勇。特區政府為了止暴制亂，過去一年多拘捕了逾萬名黑暴暴徒，可是外國勢力大力支持港版「顏色革命」，要顛覆香港。中央政府及時推出《港區國安法》，幫助香港社會穩定局勢，然而美英等五眼聯盟國家脫下民主的外衣，公然違反國際關係的基本準則（即不干涉別國內政），通過國內法，把香港納入其管轄主權範圍之內，公然插手中國內政、干涉香港事務，反對港區國安法，悍然制裁主管香港事務的中國官員和香港特區政府行政長官及主要問責官員，對外逃黑暴暴徒公然提供偷渡協助和政治庇護。英國甚至單方面修改英國國民（海外）護照（即BNO），粗暴搞分裂煽動離間香港市民。

一年多以來，特區政府的管治遭到美英帝國霸權的欺侮和打壓威脅，使港人更加設身處地認識和理解70年前新生的新中國為甚麼要抗美援朝、保家衞國了。沒有國，哪有港？哪有家？

毛澤東10個字名句言簡意賅地道出了中國人民志願軍抗美援朝的偉大意義：「打得一拳開，免得百拳來。」

美國立國244年，戰爭不斷，但韓戰之前從未在國外戰場上吃過敗仗。不可一世的美國麥克阿瑟將軍身兼聯合國軍總司令，曾誇下海口揚言只要3個月便可結束戰鬥，1950年回家賀聖誕，結果3年下來，以美軍為首的聯合國軍被殲滅逾23萬人，被迫從中朝邊界的鴨綠江後退400公里，最後在「傷心嶺」一役後不情不願地在停戰協定上簽字。美國侵略者自己總結了3條失敗的歷史教訓：「在錯誤的時間、錯誤的地點，打了一場錯誤的戰爭。」開了美國人承認失敗的先河。

自此以後，一窮二白、百廢待舉的中國才有70年和平穩定的國內外環境和時間，醫治連續21年國內戰爭的創傷（10年內戰、8年抗戰、3年解放戰爭），才有恢復聯合國合法席位、廣拓國際關係、打開世界市場的機遇，才有有利的內外條件進行改革開放，實行偉大民族復興，建設社會主義現代化國家，才有1997年和平收回香港，實行「一國兩制、港人治港」。