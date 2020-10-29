神州觀察：自媒體亂象頻生　整治效果欠理想

內地網絡自媒體亂象叢生，流量造假、粉絲量虛高乃至「標題黨」誇大其詞、胡編亂造內容、剽竊抄襲應有盡有，社會危害非常廣泛。種種亂象更是由來已久，任憑各級監管機構月月查、年年打，亦總是查之不完、打之不盡，生命力十分頑強，反映相關整治效果並不理想，當局必須拿出更有力的方案解決問題。

國家網信辦日前發出公告，宣布即時對首批8款影響力較大的手機瀏覽器進行專項集中整治，包括華為、小米、360、搜狗及QQ等知名手機瀏覽器。公告稱，手機瀏覽器是自媒體傳播亂象的聚集地和放大器，對於民眾反應強烈的一些問題，譬如違規採編、發布互聯網新聞訊息，歪曲解讀經濟民生政策，散布小道消息等；發布「標題黨」文章，惡意浮誇、冒名炒作；發布違背社會主義核心價值觀的不良訊息等，都提出了明確的自查整改要求，整改之後仍有問題，將取締其相關業務，各地網信部門須通力合作，督導整改。

自媒體亂象可說俯拾皆是，譬如近日關於安徽黃山知名景點迎客松是塑膠製成的假樹一文，就屬於造謠之舉，目的無非是為吸眼球、騙流量；早前更有自媒體以華人口脗繪形繪色講述「國外疫情下的困境」，炮製「華商太難」的虛假而煽情內容，製造混亂。而像「某國渴望回歸中國」、「某國女子都想嫁到中國」這類罔顧事實、毫無根據的批量造假文章甚至招來國際抗議，簡直是在敗壞國家形象，不整治肯定不行。

另一種則是抄襲別人的原創文章，只需換個標題或改動部分內容即可，從而形成批量複製，輕鬆省力，卻是在竊取原創者的勞動成果，及令知識產權無以保障。再就是純粹的「標題黨」，動輒以震驚、緊急、速看等誇張、驚慄字眼為題，內文卻不盡不實，充滿誤導欺騙成分；譬如一些所謂的養生保健常識，哪些食物有毒、千萬不能吃，哪些健康排毒產品最有效，多是在瞎忽悠，不但會讓人產生無謂的困擾，更容易上當受騙，危及生命健康。

自媒體亂象重重，一再不擇手段乃至違法違規操作，卻又與盈利賺錢不無關係，挖空心思吸引流量、粉絲量，都是為了提高自身議價能力，多賺廣告費。事實上，許多自媒體運營平台不但對此心知肚明，更會主動參與其中，背後甚至擁有成熟的造假運營團隊，早已形成產業化、鏈條式運作；流量、粉絲都可以造假，總之人氣愈高，所獲回報亦愈高，包括文章中嵌入廣告或鏈接都是正常操作。當局過往不斷搞整頓治理，也曾查處查封不少自媒體及經營平台，然而相關亂象仍如野火燒不盡，一茬茬地冒出來，如何是好？