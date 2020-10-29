功夫茶：上海仔自掘墳墓　香檳未開已長眠

一夜北風緊，開門雪尚飄。山窮水盡本應如獵犬山上喪嘅上海仔，棄保潛逃、流竄外地逾兩年；幹盡各類非法勾當遭各方封殺嘅趴街上海仔，不顧江湖道義，格賤樣衰口臭，人無善志，失時失運，天地之大，根本冇佢立足之地！之不過，條趴街竟大言炎炎話要回港開香檳過聖誕！究竟佢有乜把炮可以咁口響？

本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻，着草流竄歐洲冇有怕，條契弟原來勝在有契媽！佢持英國護照逃亡到歐洲，喺意大利風騷溝到條意大利妹，仲周圍炫耀。查實各國嚴打其販毒生意，上海仔收入大減，只靠賒借度日，之不過，佢點解可以維持貪威識食、揮霍無度嘅奢華生活呢？據悉單係請保鏢及住五星級酒店，每月保守估計都要豪花數十萬元！

據知情人士透露，上海仔原來認識一對有法律背景嘅夫婦，彼此關係密切，以「契仔契媽」互動，上海仔棄保潛逃後，契媽畀咗張AE黑卡佢任碌，持卡人為「契媽」，而上海仔每次消費均直接用呢張卡找數，錢從何來？咪又係派遣手下四出「籌旗」，不斷打長途電話畀中港澳人士撲水，金額由50萬至逾100萬元不等。打得多人哋就玩失蹤㗎啦！條趴街為咗滿足一己私欲，指使其爪牙肆無忌憚違法搵銀，為收取300萬元酬勞，喪盡天良向一個6歲細路女潑漆，如此下三濫那渣招，梗係人神共憤啦！

呢，未曾霜寒山上喪嘅上海仔，據悉再次買通一名執法部門高層，作為其保護傘，為佢密謀部署喺十二月返港。江湖上傳聞，上海仔嘅「契爺」亦大有來頭，曾任暫委法官。上海仔之所以密謀返港，就係得到「契爺」指路，話畀佢知佢所犯嘅罪行已過追溯日期，執法部門吹佢唔脹，冇辦法將佢繩之於法喎！

條躝癱以為「契爺」係「指路明燈」，笑到鵝叫咁開心，仲事先張揚屆時可以開香檳過聖誕！之不過條趴街罪孽深重、背信棄義成日想博大霧，黑白兩道各路人馬當佢係過街老鼠，早已視呢條契弟為追殺目標，講明只要佢真係返港，必喺機場恭候佢返來！歡迎佢嘅當然唔會係鮮花啦！到時江湖上必有一番熱鬧咁話！

不過咯，以上海仔販毒罪行縱橫四海，禍及八方，相信內地執法部門必會聞風趕至，到時直接將呢個世紀大毒梟遣返內地伏法，開香檳慶聖誕，恐怕其歡樂頌霎時變成斷魂曲吖！咁就天有眼啦！而佢嘅哎吔「契爺契媽」借卡畀佢已涉串謀詐騙，甚至可被控洗黑錢，分分鐘要坐十碌八碌！呢啲咪叫作法自斃囉！功夫茶擔定櫈仔，買定啤酒花生，睇吓條趴街點返來香港開香檳慶聖誕！