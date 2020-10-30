歐、美、印的新冠肺炎疫情還在失控階段，秋冬流感高峰期已屆，新冠肺炎與流感並虐，形勢惡劣。一是歐、美、印的醫療系統能否應付；二是防疫治疫必然延長經濟封鎖的政策，經濟難以恢復正常，就業收入都會受到延續性的打擊，政府的紓困措施不足以長期不斷投入，負債的家庭、企業和地方經濟也會在重壓下崩潰，形成惡性循環，經濟民生更難恢復。

今次疫情的破壞力不如戰爭的徹底，關鍵是拖延多久，拖延一長，社會經濟原來的結構性矛盾便會借機爆發出來，使疫情的打擊擴大惡化。歐、美、印的疫情已經超過半年，依當前形勢，相信至明年夏季來臨之前，不會扭轉，疫情便會超過一年時間，對經濟的破壞巨大，而且後遺症嚴重，對國際的衝擊更為深遠。

衝擊的直接結果是世界經濟可能出現兩極化，一極是防疫治疫成功、經濟早恢復的國家，例如越南、烏茲別克與中國。越、烏都屬小國，在國際上舉足輕重的只是中國，疫情更使中國經濟脫穎而出，中國的製造業奪取了更大的國際市場份額。中國的復甦擴張可以帶動日本、南韓等的恢復，中國便成為全球在疫情和疫後經濟的推動力。

另一極是歐、美、印，疫情蔓延惡化，經濟反覆向下，量化貨幣擴張救不了，副作用也大。它們經濟萎縮，當然會減少對國際經濟的進口需求和出口供應，並且通過貿易和投資缺乏打擊其他國家。以美國為例，它成為國際經濟停滯不前以至倒退和出現金融危機的始源。與中國的對比，便不只是經濟上的盛衰差別，而且是經濟穩定、發展與衰落、危機的對立。

歐、印會是自顧不暇，美國縱使大印美元，貶值風險巨大，濫發的美元再不能像以往那樣操縱國際經濟，反倒成外資倒流出外、觸發金融危機的導火線。無論誰為下任總統，美國都將無力在世界持續搗亂，走回一定程度的孤立主義機會頗大。

這種兩極分化的勢態，因歐美少數人反對防疫、政府無力而會延長，這兩、三年的時間給中國帶來特大的機會，但中國還不是替代美國的時候。

因此，對應之策，在攻方面，是政治上針鋒相對，不予美國政治打擊中國的機會。在守方面，中國要盡量發揮世界經濟建設者的作用，進一步對非美國家開放，擴大國際上由中國帶動經濟復甦與發展的範圍，壓迫美國的海外勢力。從美國撤資，轉投國內及「一帶一路」國家，使美國依賴中國資金大循環來支撐負債運行的企圖落空，進一步打擊美國恢復經濟的能力。