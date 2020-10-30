香港《基本法》中沒有規定「治港」者包括行政長官、各司局高官、立法會議員、行政會議成員、各級法官等等，不得有「中國共產黨黨員」身份或其他甚麼「黨」的黨員身份。香港沒有「政黨政治」，沒有「政黨輪流執政」的問題，香港的「民主黨」、「自由黨」、「公民黨」，這個黨那個黨，這個「會」那個「盟」，都不是「政黨政治」意義下的政黨，不過是「社團」而已，「有限公司」而已。

香港沒有政黨法，任何參與「治港」工作、不論層級高低的人，皆不存在「黨員」身份有無、是否要披露的問題。日前，香港大學通過了內地清華大學兩位學者出任副校長，其中有一位被指是「中共黨員」，於是有人要「提出法律挑戰」，這是十分可笑的。這些人一向視法律為玩物，他們要幹的只是逢中必反、逢共必反、為反而反，他們之所以能夠這樣幹，也是香港的法律環境造成的，是司法領域一直有反中亂港的保護傘造成的，香港這些年有那麼多烏七八糟的司法挑戰被批准，正出於此也。

既然「港人治港」不含「政黨政治」，治港「港人」有中共黨員身份或其他甚麼黨員身份就沒有任何問題。過去，朝廷十分關顧港人擔心「港人治港」成為「京人治港」、「中共治港」，所以特別迴避有人是否具「中共」身份的問題。然而，這樣的刻意迴避、從港人感受出發的小心處理未得好報，反而令反對派「蹬鼻子上臉」，在反中亂港中到處「抓共黨」，搞輿論審判，煽動仇共反中情緒。這樣的狀況，中央還能讓其繼續下去嗎？

要扭轉此狀況，中央首先要理直氣壯的為「港人治港」解構正名，明確「港人治港」中有中共黨員絕無問題。第二，在落實中央對香港全面管治權中要凸顯「黨的領導」的重要性、凸顯「港人治港」和中央政治上保持一致的重要性。中央再不能讓中共黨員在香港政壇、官場、管治領域處於灰頭土臉、藏頭露尾，好像有甚麼「原罪」似的，要讓他們抬起頭挺起胸，在「港人治港」中「發揮先鋒模範作用」。