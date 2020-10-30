中資科技巨無霸近日在香港招股上市，掀起認購熱潮，凍結資金可能達萬億元，勢超過早前上市的內地飲品股，後者吸引逾70萬名散戶認購，凍結資金6,700多億元。新股上市熱火朝天，與死氣沉沉的實體經濟形成鮮明對比，這反映香港金融中心地位沒有改變，亦證明香港除了炒樓炒股，實在沒有其他出路。

雖然去年爆發反修例黑暴，社會動盪不安，但香港證券市場表現依然不差，去年第4季新上市公司數目更創下歷年最多紀錄，令香港成功蟬聯全球集資額第一。尤其是部分中資巨企從美國回歸，更使香港坐收漁人之利。不難預料，隨着中美關係日趨緊張，中概股勢必陸續回歸，香港作為對外門戶，具有天時地利之便，只要繼續保持金融中心地位，就不必擔心沒有生意。

不過，水能載舟，也能覆舟。香港金融發展指數在全球居於前列位置，股市集資額甚至超過紐約，無疑是一件值得稱道的事，但也正因為香港過於側重金融業，導致產業空洞化，整體競爭力每況愈下。在亞洲四小龍中，南韓、新加坡及台灣都有科技產業支撐，只有香港獨沽金融一味，這是長久之計嗎？

目前香港在金融方面還能保持一定優勢，主要是得益於內地因素，中央政策扶持、中概股來港上市，以及人民幣離岸中心的作用，令香港金融市場歷久不衰。但隨着內地高速發展，市場日漸成熟，上海被定位為國際金融及航運中心，深圳被定位為大灣區重要引擎，海南島也正全力打造自由貿易港，香港優勢逐漸弱化，金融業老本到底還能吃多久，不能不令人懷疑。

更何況，香港的問題不僅僅是競爭力下降，還有政治因素作祟。黃絲黃媒逢中必反，連中概股來港上市也視為洪水猛獸，如此反智的社會還有明天嗎？他們自娛自樂，將「黃色經濟圈」視為救命稻草，不是很可悲嗎？