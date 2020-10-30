一日不通關，一日在等死，沒有人相信「塘水滾塘魚」的本地遊可以振興旅業，說是杯水車薪也太抬舉，這幾滴水連半杯也未夠，有否解渴作用真的令人懷疑。今年已有超過70間旅行社結業，其他很多都是接近停止運作，每日每月蝕錢大出血。有逾40年歷史的老牌旅行社也撐不住，向全體員工發信表示年底12月起分階段全體停薪留職，約300個員工受影響。唇亡齒寒，其他行家都怕下一個輪到自己，更多停薪留職或裁員潮爆發，希望政府推出第3輪保就業計劃，否則12月不單止裁員潮，極有可能是連串結業潮。

港府救市慢吞吞，高官不斷走出來做騷，說甚麼推行「健康碼」及「旅遊氣泡」，言之鑿鑿，卻十畫未見一撇，給港人假希望。林鄭月娥在本周初稱下月在內地的香港居民回港將可以豁免14天檢疫，以及與新加坡實行「旅遊氣泡」。林鄭還加碼送港人大禮，計劃實行強制檢測。

究竟港府是否又在煲「無米粥」？大家都慣了當作是一張空頭支票，沒有期望，沒有失望，只有憤怒。就算下月真是實行內地回港免檢疫，這只算是半個健康碼，還有半個就是，港人往內地毋須檢疫隔離，做到這步才算初步通關，否則意義不大。不少港人在內地工作，每逢周末回港與家人共敍天倫，然後周一回內地再搵食，現在北上過了深圳河要隔離14天，回港一轉的代價太大，受惠的人寥寥可數。市民要求的是真真正正互相通關，不要A貨或半製成品。

以港府的辦事能力，相信所謂「旅遊氣泡」必也是漏洞百出，貨不對辦，對旅遊業的幫助不宜高估。而港府之前花了逾5億元為170多萬人做自願檢測，最終只能找出30多宗個案，換湯不換藥，強制檢疫恐怕效果不會好太多。政府妄想市民收貨，實在太低估民智了。