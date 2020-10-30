香港有些人好像患上政治狂熱，學了美國專門搞雙重標準，一些事情他們自己做沒有問題，別人做則受到譴責，最近香港大學副校長任命便是最佳例子。港大最近任命了有內地背景的學者申作軍及宮鵬為副校長，消息一發布，立刻在港大炸了鍋，有校友、學生、教職員群起反對，有人在校園內示威請願，有校董會成員公開簽名，要求校務委員會延期委任，讓接受任命的副校長先出席公開大會，接受學生質詢，原因是有傳聞說，被委任兩人其中一位曾在北京清華大學任職期間，是某學系的黨委書記。

大學委任副校長，怎麼不是看他的學術成就和資歷，如博士學位在哪所高等院校取得？有哪些論文曾在世界知名的學術期刊發表？過去在哪一所大學出任管理職位？剛好這次受委任的兩位副校長都是留學美國，在世界知名的加州大學柏克萊分校當過教授、系主任，論學歷論經驗無可懷疑。反對者於是一改港大的傳統，轉而要求澄清他們是否共產黨的黨員，是否當過大學某系黨小組的幹部？這類公開質詢與政治審查何異？這些提出反對委任的校友、學生和教職員，為何如此關心副校長的政治傾向呢？這種政治審查是大學的傳統嗎？過去大學委任校長和副校長時，怎麼沒聽過要先通過政治審查？

據悉，香港的大學過去和現時任教職員中，不乏本港某些政黨的重要成員，或者是一些社會動亂的發起人，甚至在法庭受過審被判有罪。大學對這些本地政治人物也未見審查，甚至被判監禁未能執行職務，都未有立即解職除名。他們之中有人後來被停止職務，都是因為曾經犯法，或行為與職位的要求不相符而被解職，而不是因為是某政黨黨員或是在黨內的職位。政治審查的風氣，記得也曾在大學的學生會選舉中上演過，有在內地唸中學的學生出來競選學生會幹事，卻給對手抓住中學時期曾是共青團的團員而大做文章。其實內地的中學生，只要品行和學習有一定表現，都會被吸收成為共青團團員，情況跟香港中學的學生會職員或領袖生差不多。拿這些背景去攻擊對手，說成是由共產黨派遣滲透大學，是製造政治恐懼。

昔日英國殖民地時期，也只是在政府僱用某些職位或某些敏感部門人員時，才會進行半公開的所謂「安全檢查」，如申請人不通過檢查便秘密放棄，不敢明目張膽擺明作政治審查，怎麼回歸後的香港卻倒了過來，組織群眾對大學的管理人員任命作政治審查，尤其是針對內地的共產黨員共青團員攻擊迫害？特區政府和國安部門是時候站出來澄清一下，好及早制止政治審查這種歪風。