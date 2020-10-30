前學生動源召集人鍾翰林求庇美領館不果，再遭警方國安處拘捕，復被極速落案控告一項分裂國家罪、一項串謀發布煽動性刊物罪以及兩項洗黑錢罪，昨日押往西九龍法院提訊，不准保釋。鍾翰林早在7月已經被捕，當局卻一直沒有起訴，如果沒有發生這齣尋求庇護鬧劇，律政司是否打算無止境拖下去？

黑暴爆發至今，警方拘捕逾萬人，當中只有約兩成被律政司起訴，大部分案件仍未審結，審結的又以輕判居多。而期間棄保潛逃的不知凡幾，單是12人蛇被內地海警截獲已反映了冰山一角。現在再有涉干犯國安重罪的黑暴嘍囉意欲投靠美領館，證明法庭訂出的保釋條件過於寬鬆，無異於為疑犯送上潛逃機會。司底驊日前假惺惺聲稱，如涉案人有可能棄保潛逃，律政司會反對保釋，但最終結果由法庭判斷，擺明與司法機構扯貓尾。刑事重犯棄保潛逃不斷發生，怎麼看都是法庭和律政司嚴重失職，他們不用受罰不用負責，根本就是敗壞法治的最大推手。

被捕的國安疑犯之中，當然包括壹傳媒黎智英，他於8月10日被捕至今已兩個多月，仍然獲准保釋，誰能保證棄保潛逃事件或向美爹叩門鬧劇不會發生在他身上？漢奸黎叫囂為美國而戰，出錢出力搞佔中和黑暴，還獲白宮視為上賓，這都是全香港人看得見的事，他本人也直認不諱黑暴目標就是要「拉國家領導人下馬」，全部有聲音、有影片、有新聞報道為證，到底警方和律政司尚欠甚麼「證據」，才能起訴他勾結外國或境外勢力危害國家安全？

「反中亂港有後台，愛國愛港買棺材」一直是特區顛撲不破的真理，黎智英永遠不用負上刑責、上到庭都走得甩，已是明證。人們想問，國安法既是全國性法律，國安公署亦已在港運作，倘警方、律政司、司法機構「扮」不懂得處理，難道國家不能直接審判嗎？