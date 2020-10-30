10月29日早上一覺醒來，筆者打開手機，滿是各新聞媒體傳來美國股市大跌的消息。前一晚，道瓊斯指數急挫900多點，連同之前兩日，合計下瀉超過1,800點，算得上是一場小型股災。然而，這會否是更大跌浪的開始呢？

今年3月，美國股市出現崩盤式下跌，該月22日，市況初步呈現跌後回升之勢，本欄當天發表一文，題為「金融財閥決戰特朗普」，文章結尾說：「按照目前的走勢，道瓊斯指數稍後將會喘定，但是到冬天之前的一個月，又很可能是跌浪。為甚麼到時候又會下跌？哈哈，你說呢。」

11月7日將是冬天的開始，上文所說「冬天之前的一個月」，當然是指現在，道瓊斯指數也果如所料，今次跌市讓很多人猝不及防。不少評論者認為近日美股大跌，是因為美、歐兩地新冠肺炎疫情復熾。你當然可以這樣解釋，但筆者撰寫「金融財閥」一文是在3月，不可能知道疫情會在10月回潮，但為甚麼不遲不早，偏要指出本月「很可能是跌浪」呢？

本欄已經講過N次，金融市場走勢是財閥們老早寫好的劇本，何時升，何時跌，他們說了算。但你只要善於觀機，還是有規律可循的，能夠知道他們何時「收貨」，自然可以推算到他們大約會在何時「出貨」。不過，我還是那句老話，股市是「鱷魚潭」，我們這些小市民還是少沾手為妙。

近年，香港很多年輕一輩愛炒賣美股，當一眾門外漢都爭相進場，往往是股市見頂之時。筆者3月發文提出警告後，在今次跌浪之前的一個月，也就是9月23日再發表一文，標題逕直寫上「美國股市危乎高哉」，希望能勸喻散戶小心為妙。

在2020年之前，美國股市的牛市已經維持了十多年，打破了歷史紀錄。但是有升必有跌，今次熊市一旦展開，恐怕也會是曠日持久。