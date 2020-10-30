港府管治無能，從西貢相思灣村一帶堆土闢路、霸完陸地霸落海嘅亂象可見一斑！有關違法事件，經本報連日獨家揭發，「正論」又一再提醒有關政府部門要正視，如周三之「倒完泥頭霸碼頭 村霸地署一家親」；再如本報先後兩度去信申訴專員公署投訴，並提出8大提問，每個提問都開門見山，劍指要害。政府部門如何裝睡、扮聾作啞，點都要醒喇！各關鍵部門例如廉政公署、地政總署、規劃署、環保署、警務處都要嚴肅跟進啩？

尋日本報又踢爆，相思灣村一片佔地約2,000呎嘅自然保育區，疑遭人非法傾倒建築廢料，淪為非法堆填區。而地政總署卻後知後覺，要不是本報一再踢爆，依老朽看，地署肯定會不知不覺，恍如長期中咗蒙汗藥！嗱！今趟地署總算稍知稍覺，勒令霸佔官地嘅違法元兇於限期前清場，之不過違法者闊佬懶理，而向來唔踢唔郁嘅地署卻忽然積極起來，派員工車走該處貨櫃及以吊臂車夾走四散嘅建築廢料。此不尋常舉動引來議員及環保團體炮轟，指地署變相用納稅人血汗錢幫不法之徒執手尾，情況極不理想。

其實何止唔理想，簡直係助紂為虐！不是嗎？違例者若根據《城市規劃條例》非法傾倒泥頭或改變土地用途，首次定罪可處罰款50萬元，其後每次定罪可處罰款100萬元。依家地署不但冇嚴肅跟進及執法，反而以公帑為村霸埋單，一來一去，條數點計？更有甚者，就是地署一手破壞法治這個核心價值！有道是：「賞善罰暴者，政令也；其所以能行者，精誠也。」賞善罰惡，向來是政治上的法令；而政令之所以能夠推行，靠的就是精誠的人心！依家相思灣村違建道路、僭建碼頭等，部門竟然有法不依，欠的莫非就是精誠的人心！

要是賞暴變成潛規則，老朽回到小學時，作文「我的志願」梗係做村霸啦！月入百萬元好過做皇帝啦！