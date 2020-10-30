法國最近有男教師在課堂展示回教先知穆罕默德的諷刺漫畫後，遭當街斬首，總統馬克龍事後說需捍衞世俗價值及打擊極端伊斯蘭主義。土耳其總統埃爾多安反駁說，馬克龍需要做精神健康檢查，指他作為國家元首，並不了解信仰自由，罔加批評法國境內不同信仰的民眾。法國總統府其後發聲明，指埃氏的言論過分及無禮，更是法國不可接受的侮辱，要求對方改變做法，並決定召回駐土耳其大使。

法、土兩國是北約成員，該組織近期已是風雨飄搖，組織內多個成員不滿美國獨大的指指點點，軍費攤分又惹爭論，對在敍利亞海域開發石油有不同意見，對阿塞拜疆和亞美尼亞納卡戰爭存在分歧。今次法、土就法國教師遭斬首的爭論並非單一事件，更可以說是分歧擺上枱的相互攻擊。自1974年以來，土耳其和希臘在愛琴海領空和領海的爭議導致這兩個北約成員爆發3次武裝衝突。最近亦基於同樣問題，希臘強烈抗議，美國提出警告，法國和埃及等亦同處一方抗拒土耳其，但土國堅持出動海上資源勘探船到爭議海域勘探，美、法等大多數北約國家都站在希臘一方，但土國維持強硬，繼續進行石油資源勘探，期間美法軍艦及戰機都擺出抗衡土國的戰陣，但土耳其仍然咬住不放。

另一次是近期的納卡戰鬥，土耳其支持阿塞拜疆領土完整，批評美國、俄羅斯和法國站在亞美尼亞一邊，土國強調不會放棄支持阿塞拜疆，造成新一輪的對抗。北約協定各成員國內部軍力，土耳其近50萬，法國22萬，要開戰的話，土耳其並不輸蝕。

問題在於北約成員國各有他們的想法，美國現處於大動盪時期，難以分神排解，法國是北約中軍事較強大的國家，過去已不值土耳其所為，今次法國教師遭斬首事件，新仇舊恨一起算，馬克龍趁機找土耳其麻煩，但對北約來說，未來就會多一條裂縫，影響合作。