在今年「70後」副省級官員集中提拔潮之後，另一場大規模幹部調整近期拉開大幕，數十位廳局級京官密集空降地方，有的擔任廳長。譬如，中央國家機關工委黨建督查室主任冀萌新，調任福建省民族與宗教廳廳長；公安部技術偵察局局長曹忠平，調任湖南省民政廳廳長；中國工程物理研究院辦公室主任蔣曦，調任安徽省科技廳廳長。

有的擔任地級市黨政領導。譬如，國家統計局總經濟師邢志宏，調任浙江金華市市長；國家體育總局冬季運動管理中心副主任孫遠富，出任河北張家口市委副書記；新華網總編輯郭奔勝，調任山西忻州市委副書記；共青團中央宣傳部部長景臨，調任四川遂寧市委副書記；財政部紀檢監察組副組長齊鳳瑞，任福建莆田市委副書記；中國證券投資者保護基金公司總經理鞏海濱，任江蘇鎮江市委副書記；中國石化天津石油分公司黨委書記張納軍，調任青海海西州委副書記。

從這批官員來源看，廣泛涵蓋中央黨政部委、央企、金融機構、科研院所、宣傳文化單位、群團組織等，顯然是出自高層的統籌部署。這是10年來中央第3度啟動大規模廳局級幹部交流任職。2010年，中組部進行了改革開放以來規模最大的央地廳官交流，66名京官空降地方，同時63名地方廳長、市長到北京部委任職。其後，2016年又進行了第二批集中調整。從時間節點看，基本是在省級大換屆前夕。

能夠入選交流名單的幹部，多是着意培養的對象。通過換崗鍛煉，豐富工作經歷，再加以重用，同時優化幹部結構。因此，各方面往往都尋求安插可靠之人。而隨着權力洗牌，其結局往往大不相同，可謂「同途殊歸」。

以2010年那批廳官為例，有的現已晉升正部級，例如時任全國總工會書記處書記喻紅秋空降貴州遵義市委書記，而後累次升調，現任全國供銷總社理事會主任。有的在重拳反腐中翻車，例如國土資源部辦公廳主任冀文林空降海南海口市長，後升副省長，旋即被查落台。有的則在人事新常態中邊緣化，例如團中央組織部部長萬超岐接調任西藏阿里地委書記，10年來4度換崗，遲遲未能升遷。

2016年那批同樣如此。時任國家海洋局政策法制與島嶼權益司司長阿東調任海南三沙市長，合肥學院院長張文兵進京任國家質檢總局產品質量司司長，兩人在今年分別升任吉林、湖北副省長，成為「70後」副部。但是亦有同批次官員，例如當時從雲南省檢察院副檢察長調任最高檢政治部副主任、督察局局長的肖卓（秦光榮秘書）被查。

所以，同樣的幹部交流，卻是品色各異，魚龍混雜。或是對後備幹部重點鍍金栽培；或是對「帶病」幹部調虎離山，放手清查；或是對某些派系色彩濃重的幹部「回爐補課」，以觀後效。但是與以往相比，由於新時代選官用人主導力量發生根本變化，屬於第一種的情況佔多數。「空降兵」履新，將是未來省部級官員的重要孵化器。