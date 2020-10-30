正論：失職豈止食環署　土地亂象須徹查

特區亂象如麻，港府民望低殘，根本原因是官僚怠政失職、是非顛倒。申訴專員公署公布主動調查報告，狠批食環署監管外判清潔服務不力，部分外判承辦商在「過往服務表現」評分中僅得0分，一樣成功中標，證明監管機制形同虛設。其實，申訴署需要主動調查的混帳部門豈止食環署，本報獨家揭露的西貢相思灣村土地亂象堪稱無法無天，激起全城嘩然，地政總署、規劃署、環保署皆難辭其咎，申訴署不徹查不足以平民憤。

食環署胡混度日、將清潔服務外判連同監管責任也一併外判早就不是新聞。君不見，香港近年淪為大型垃圾崗和老鼠樂園，街市固然老鼠為患，食肆同樣藏污納垢，更遑論坑渠後巷污水橫流、臭氣熏天成為常態。大鼠戊肝爆完又爆，蚊患指數一年高過一年，食環署人員蛇王躲懶絕對是罪魁禍首。如果署方管理層有做好自己份工，有正視問題，有珍惜香港這個家，下屬及外判承辦商豈敢如此懶散放肆、胡作非為？

今次申訴署主動出擊，再揭出食環署種種尸位素餐的亂象。例如在非辦公時間、周末及周日懶於巡查外判清潔服務，即使接獲市民對街道不潔的投訴有增無減，署方亦未有善用數字，制訂相關熱點名單及跟進指引，導致衞生惡劣情況持續。最令人側目的是，該署雖設有外判承辦商的扣分制度，但只適用於僱傭失責，並不包括服務欠佳，就算有外判承辦商服務失責，亦只會獲發「失責通知書」，被扣減不足合約金額0.1%的服務月費作為懲罰，不痛不癢，毫無阻嚇力，而且對日後投標完全沒有影響。食環署自去年4月起批出14份合約，當中竟有高達四成三、即6份合約中標者的過往服務表現「捧蛋」，可見一斑。

事實證明，食環署由上到下、由裏到外皆爛透，再不徹底改革，更換管理層，香港不僅繼續淪為老鼠樂園和臭港，疑難雜症更會長爆長有。目前本港的新冠肺炎疫情仍未斷尾，冬季流感蠢蠢欲動，大鼠戊肝昨日又增一宗，港府放任食環署倒行逆施不作為，後果必然是災難性。

當然，官僚混帳豈止這一筆，食環署不過是冰山一角而已。本報連日追蹤揭露西貢相思灣村的種種土地亂象，簡直是一石激起千重浪，醜聞愈揭愈多，愈揭愈臭。眾所周知，村霸黃子洋不僅涉及出租及放售沒有滿意紙的神秘丁屋，更涉及在海岸保護區倒水泥僭建「私人碼頭」經營水上活動，以及疑霸佔官地出租車位。將珍貴的土地資源收為己用，瘋狂斂財，據悉月入最少百萬元。惟令人難以置信的是，規劃署、地政總署及環保署依然敷衍塞責，規劃署雖然在上月8日向非法發展「海岸保護區」人士發出「強制執行通知書」，要求終止填土行為，但通知書發完就算，根本沒有積極跟進；地政總署更拖延圍封官地，反而連日派員到保育區清走貨櫃及建築廢料，儼然是村霸違規，公帑埋單。

昨日上午所見，水泥僭建的「私人碼頭」仍未被圍封，逾3米闊的石屎斜台兩旁仍擺放多艘獨木舟。直至下午約2時，始有地政總署人員到場於斜台近海位置豎立「政府土地」告示，標明政府土地不准進入，並將涉事斜台約50平方呎官地用鐵絲網圍封，擺明不踢不動，做騷了事。實際上，本報記者曾向規劃署查詢事件中被檢控的土地擁有者，以及向地政總署查詢神秘丁屋有否「滿意紙」，有關部門均曾以私隱為由拒答，視公眾知情權如無物，更有為犯法者保駕護航之嫌。要不是本報連日大字標題報道，引起全城關注，有關部門也不會裝模作樣跟進一番，可惜仍不脫歎慢板、拖字訣、高高舉起輕輕放下，涉事人仍然逍遙法外。外界質疑當中涉及官商勾結、私相授受、利益輸送，顯然不是無的放矢。

路見不平一聲吼！本報不平則鳴，日前第二度去信申訴署作出投訴，並提出八大疑問，包括違建道路至今未有圍封，是否有部門失職；該路附近近日再有人肆意擴展道路，是否涉及官商勾結；規劃署及地政總署曾以私隱為由拒答本報查詢，是否有損公眾知情權；有關丁屋准許進入政府土地進行建屋工程的限期於2011年屆滿，至今事隔已近9年，是否涉及部門失當或官商勾結；僭建碼頭長期沒有跟進，當中可有部門失職；有人在官地劃位收泊車費，地政總署沒有巡查，當中有否敷衍塞責等等。

這些問題都是公眾關心並急欲得到答案，申訴署亦有服務承諾，只要有表面證據及屬其職權範圍便會作出調查。正如立法會議員及關注人士指出，當局必須讓市民看到政府重視投訴及積極跟進違規事宜，本報連日如實報道已是最充足的證據，申訴署固然應主動調查，廉政公署亦應介入，不能任由珍貴土地資源淪為村霸予取予求的牟利工具，更不能任由保育區遭人永久破壞。

由踢爆食環署人員蛇王瀆職、全城鼠患肆虐；再到揭露相思灣村遭人霸地違建、破壞生態環境牟利，本報本着第四權的監督精神，不畏強權堅持發聲，無非相信香港仍然是法治之區，仍有公平正義，更希望香港明天會更好。現在正是港府及監管部門撥亂反正、執正來做的時候，絕對不容蒙混過關！