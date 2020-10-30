世界視線：東京言行不一　印太軍演叫陣

日本首相菅義偉近日在國會發表首次施政演說時，聲稱中日之間的穩定關係至關重要；而他早前訪問印尼時，亦曾表示無意建構「亞洲小北約」。然而北京對此反應冷淡，所謂聽其言觀其行，日本自衞隊事實上在印度太平洋區參與了一系列針對中國的軍演，而且演習時間橫跨美國總統選舉，使得日揆對華發表的言論略顯「此地無銀三百両」。

由本周一開始，以中國為假想敵的美日利劍-21大規模海陸空聯合軍演在日本九州和沖繩上演，並延續至下月5日才結束，正好在美國大選之後。這個時間安排無疑對外展示一種政治姿態，即無論白宮是否易主，美日聯手制華的決心不變。雙方以列根號航母為核心主力，出動近5萬兵力演練協同作戰。

這還不算，日本下月又將加入美國、印度、澳洲，於印度洋舉行馬拉巴爾海上軍演。是項軍演在上世紀末首次推出，本來只是美印加強軍事交流，並未明確以中國為假想敵，但隨着菅義偉的前任安倍晉三推出印太戰略構想，整個軍演性質改變，成為4國建構亞洲小北約的踏板。因此，雖然菅義偉嘴上說不要，身體卻很誠實。事實是，透過在印太區締結軍事同盟，全方位圍堵中國的每一步棋，東京都積極參與了。

兩場軍演不僅橫跨美國大選前後，亦是台海局勢惡化之時。當前美日在九州至沖繩的軍演，可視為兩國在美國即將舉行大選之際，防止解放軍對台採取某種武力措施的軍事威懾。反過來看，中方亦必然作出軍事應對部署。只有基於這層關係，才能理解解放軍近期一系列尖端武器調動的真實目的。

例如，解放軍殲20隱形戰機前駐至浙江衢州，因距台灣僅15分鐘航程而引發台島朝野關注。但以對台作戰而言，殲20過於接近前線其實並不安全。它敢於靠前，原因更可能是攔截來自沖繩嘉手納空軍基地的隱形戰機和轟炸機。又如解放軍在東南沿岸部署東風17高超音速導彈，更可能是針對美日軍事動態。菅義偉關於中日關係重要的說詞，已掩飾不了現實：隨着美日印澳走向結盟，北京亦與之步入了用拳頭對話的時代。