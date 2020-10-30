功夫茶：漢奸窮途亂狗噏　勾結外力想過骨

寒雲滿天風颳地，片片紙錢吹忽至！光天化日，有啲咁嘅事？做乜嚇人噃？啊哈，原來又係妖孽作怪！一身都係罪更涉嫌違反《港區國安法》嘅壹淫媒漢奸黎，又喺社交平台直播狗噏，唔怪得之忽然陰風陣陣，認真邪門！

嗱！《港區國安法》實施四個月，一啲小嘍囉開始「被關注」喇！只不過叛國禍港嘅漢奸黎仍獲准保釋，逍遙法外，畀佢日日喺社交媒體直播狗噏當秘笈，尋日就狂吠，指國安法實施後大規模示威不復存在，失去「新聞」喎！條粉腸就叻唔切咁話：擔心國際社會忘記香港嘅社會運動，導致中央政府對香港嘅管制加劇，認為需要透過網上直播和交流引起國際社會關注！

關你妹！如果冇黑暴打砸搶燒，攪到香港周天寒徹，根本就毋須推出國安法。條粉腸又扮晒先知，話去年嘅反修例黑暴係爭取自由嘅舉動，認為中央政府打壓示威，係驚香港成為西方文化嘅基地，影響內地人民，令佢哋效法港人爭取民主和自由喎。呢啲仲唔係狗噏？內地人民依家見多識廣，「自由行」踏遍全世界，仲要靠香港作為「西方文化基地」？坐井觀天，曰天小者，漢奸黎咪笑死人喇！事實係條粉腸想透過網上直播唱衰香港，偷換概念，引起國際社會關注佢嘅「前途」，連結外部勢力向中央及港府施壓，希望有助其個人官司減刑啫，貪生怕死是也！

惡貫滿盈、一身係罪嘅漢奸黎驚香港冇大型示威引唔到國際社會關注，這倒一言驚醒功夫茶，要略數一數佢嘅罪孽，祈引起國安部門關注。漢奸黎反中亂港永遠走在最前線，至今竟毫髮無損，風騷快活！嗱，漢奸黎政治黑金案，司底驊以「證據不足」放生之；違法佔中案又話「證據太多」而不了了之！至於涉刑恐東方男記者一案罪名不成立，律政司唔到最後一刻都唔上訴，惜至今仍未有下文，令人看不到公義之路究竟在何方？

至於漢奸黎涉國安罪又係予人高高舉起輕輕放下之感，兩次搜壹淫媒大樓及其觀塘辦公室雷大雨小，反而正被警方通緝嘅漢奸黎左右手Mark Simon，急不及待越洋替主子發聲，批評警方旨在騷擾黎智英！如此高調大放厥詞，視國安法如無物！也就難怪漢奸黎保釋在外，忘記一身是罪，排着隊嘅官司如未經批准集結及煽惑他人參與未經批准集結都視作等閒，日日喺社交媒體直播狗噏，更公然勾結外部勢力向中央施壓釋放12人蛇！當局若再姑息養奸，難怪漢奸黎風騷要食盡18區茶餐廳撚手菜，而唔係憂一世洗廁所！

國安法懸而不用，連殺雞儆猴都唔識，同生銹菜刀冇乜分別！若然「反中亂港有運行，愛國愛港就死得」，一國兩制仲談何行穩致遠呀！