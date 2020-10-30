神州觀察：神州屢現虐童案　保護機制太不堪

內地屢現駭人虐童案，情節手段之惡毒、心態之冷血麻木令人憤怒，何止沒有人性，簡直是禽獸不如。暴行不絕的背後，凸顯內地兒童保護機制的脆弱不堪，既無專門的兒童保護法，社會各救助環節亦存在嚴重配套不足，亟待完善加強。

遼寧撫順市近日驚揭一名6歲女童慘遭生母及其同居男友瘋狂施虐，時間長達數月，包括睡地磚、不給蓋被、長跪洗衣板、吞煙頭、吃貓糧貓屎等；這還不算，女童更被用煙頭燙、打火機燒嘴、鋼針拮腿、鐵鉗拔牙、滾水淋頭，以致全身數十處骨折，幾被虐死。二人這才慌忙將女童送院救治，所幸最終性命得保，惟女童恐將留下多處身體殘疾，頭部亦無法再長出頭髮，生父及外婆對此深感自責，施虐二人則已被刑拘及批捕，待女童傷情鑑定後開庭審理。

此事不禁讓人想起此前黑龍江佳木斯市的4歲女童受虐案，同樣是各種令人髮指的施虐手段，女童同樣被折磨至遍體鱗傷、性命垂危，只不過那次的施虐者換成了女童的生父與繼母。該類案件似乎都有一個特點，就是施虐者多以繼父母或一方的同居對象為主，但身為監護人的生父母通常也會參與其中，或是任由暴行發生，從而令一些「後爹後媽」可以更加肆無忌憚地虐待兒童，故在後期審決時，司法機關不應簡單地只憑「誰打得多、誰打得少」或「誰下手重、誰下手輕」進行量刑，監護人未盡到監護責任，性質其實更惡劣。

當然，不少虐童案中的親生父母等監護人下起手來亦會叫人不寒而慄，像陝西寶雞早前就有獸父反覆將兩歲大的親生兒子掟死在梳化上；四川成都則有一歲幼兒被親母虐打至送進醫院深切治療部搶救；江西上饒更有男童遭父母聯手虐打致死，並欲偷偷埋屍。事實上，曾有內媒調查指出，眾多虐童案中「後爹後媽」並非虐童、家暴的主力軍，反倒是親生父母佔極大比例，故而社會各界一直呼籲當局加重虐童案的刑責，因為此舉實在嚴重違背人性。

重懲施虐者或可起到一定社會阻嚇作用，但那畢竟屬於亡羊補牢之舉，如何做到防患於未然，或是在每次暴行初見端倪時就能夠有效制止，更形重要。綜觀眾多虐童案，通常具有長時間施暴的特性，過程中為甚麼總是無人發現，包括左鄰右里、社區、親友、學校、醫院等等，當真虐童行為都能那麽隱蔽嗎？為甚麽在一些西方國家可以形成全民保護兒童的共識，以及在法律層面落實舉報虐童責任，而中國卻做不到？而像美國設立的兒童福利局，可以隨時解救受害兒童及為他們提供各種切實庇護，乃至由國家監護撫養，這些措施無不值得當局借鑑。