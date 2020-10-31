世界視線：總統選情不利　參議員陷兩難

美國大選進入最後倒數階段，除了白宮寶座花落誰家，共和黨在參議院的議席優勢會否失落，亦備受關注。總統特朗普日前曾私下向共和黨金主承認，共和黨或於選舉失去參議院多數黨地位，部分金主亦憂慮該黨除了失落總統及參議院控制權，眾議院亦繼續由民主黨掌控，淪為「三失」政黨。

特朗普的選情至今仍然陷於苦戰，在多個關鍵州份的民意支持率，落後於民主黨對手、前副總統拜登。按照傳統選舉操作，如果政黨候選人的支持率看漲，自然是實行「母雞帶小雞」的策略，由他為國會候選人拉票。至於像今屆特朗普那樣，民調長期低迷，國會候選人則可以喊出冠冕堂皇的「制衡」口號，呼籲選民分散投資，在國會選舉中投共和黨候選人一票。

然而，特朗普的作風令共和黨的國會候選人陷入兩難處境：如果跟特氏過分親近，中間選民的票肯定凍過水；但如果保持距離，卻可能惹怒特氏。特朗普便毫不諱言地表示，自己對某些競逐連任的參議員「真的不能支持」、「不能亦不想支持」。

事實上，特氏對那些「不夠忠誠」的參議員，豈止不支持，簡直就是摧殘打擊無所不用其極。以亞利桑那州為例，該黨原本是已故共和黨參議員麥凱恩的地盤，但獲特朗普委任接替其遺缺、今屆爭取連任的女參議員麥克薩利，目前卻在民調落後對手數個百分點。她最近被對手逼問是否為支持特朗普而自豪時避重就輕，僅表示自己「跟總統一起，並肩為亞利桑那州人民而戰」。特朗普「明察秋毫」，豈有不伺機報復之理？在當地另一場競選集會上，特朗普介紹麥氏上台演說，不僅限時一分鐘，更疊聲催促她發言要快，又說台下民眾「不愛聽她的話」，與其說是撐場，倒不如說是羞辱，反觀其他幾位嘉賓，包括幾位毋須競逐連任的參議員，甚至來自英國的脫歐黨黨魁法拉杰，均可以在台上暢所欲言，形成鮮明對比。

然而，這也是支持特朗普政客所必須付出的代價。眾所周知，特氏最討厭「失敗者」，寄望他會雪中送炭，實無異於緣木求魚。