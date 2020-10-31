功夫茶：美國大選關佢事　漢奸捲干預疑雲

無事獻殷勤，非奸即盜。曾經開到聲揚言「為美國而戰」嘅壹淫媒漢奸黎，經常為現任美國總統特朗普搖旗吶喊，條契弟連睇相佬都撈埋，喺網上狗噏話特朗普鐵定連任，屆時其他國家亦會與美國結盟制衡中國咁話！仲唔止，佢仲親自撰文力挺侵侵，狂踩拜登年老體弱，侵侵連任將有利世界和平喎。喂，扮「先知」一向係佢強項，反正講錯又唔使死，狗噏又可以認叻。之不過，經常勾結外力唱衰同干預中港事務嘅漢奸黎，上得山多終遇虎，爛果報近日被指干預美國大選，空穴來風，點會無因吖！

是咁的，美國全國廣播公司（NBC）報道，早前網上流傳一份長達64頁、有關美國民主黨總統候選人拜登個仔亨特喺中國做生意嘅「情報」文件，可能涉及造假；該份虛假情報，記述拜登之子喺中國經商嘅陰謀論消息，多名特朗普親信均有轉載以打擊拜登選情！發布者聲稱由香港《蘋果日報》委託撰寫，而香港及台灣《蘋果日報》則擒擒青發聲明否認。

人哋開晒名話爛果報主使，唔通真係砌生豬肉乎？嗱，唔知係咪鬼拍後尾枕，漢奸黎尋日下午忽然自爆，佢嗰位正被警方通緝、有美國海軍情報背景嘅助手Mark Simon，喺事件上有參與，其所使用嘅金錢亦由漢奸黎嘅私人公司提供。佢仲話，因金額只有10,000美元，毋須獲得自己批准，扮晒不知情咁款。壹淫媒董事會其後亦發表聲明與Mark Simon割席。

阿哥，Mark Simon同漢奸黎係乜嘢關係，大家心照啦，錢又係漢奸黎公司出嘅，家陣將所有關係撇清，有冇人信至得㗎？難為漢奸黎誓神劈願話對事件毫不知情，與爛果報肯定無關！仲自誇有誠信，「唔會做啲咁嘅嘢」，真係人唔笑狗都吠。如果契弟都叫有誠信，當初拍晒心口話唔會賣《壹週刊》嗰筆點計呀？佢畀人叫做契弟豈是無因乎！

嗱，最早喺網上發布該文件嘅其中一人鮑爾丁，係有名嘅中國觀察家，起初佢否認係文件作者，其後先至承認係「部分內容」作者。鮑氏又向NBC聲稱，文件由《蘋果日報》委託撰寫。阿哥，呢單嘢過程弔詭，故事曲折離奇！係「真的假不了，假的真不了」？抑或係「假作真時真亦假」？

即係咁，一條自吹國安法都唔怕嘅世紀大漢奸，平時口沒遮攔巴之閉，何以呢單涉嫌干預美國大選疑雲，佢條契弟又顯得咁驚青呢？都係毛澤東佢老人家睇透世情：世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨！漢奸黎舊年跑去美國獲副總統彭斯接見，又獲國務卿蓬佩奧熱情招待，鬆毛鬆翼搖着尾巴，一顆丹心只向特朗普！阿哥，漢奸黎一身都係罪，卻係侵侵嘅「死忠粉」，一味喺爛果報為特朗普鼓與呼，呢啲都有白紙黑字為證㗎！

睇漢奸黎對侵侵嘅肉緊，大有「臨危一死報君王」之慨。喂，人家老婆為老公站台都未有咁肉緊啦，今趟漢奸黎惹蟻上身被指干預美國大選，會唔會又畀佢過到骨呢？