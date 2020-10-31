正論：律政司錯漏百出　礙檢控居心何在

不近情者多藏奸。反修例黑暴爆發至今，警方拘捕逾萬人，但只有約兩成人被起訴，更遑論「警察拉人，律政司放人」不絕上演。昨日又有一宗相關案件開審，裁判官駭然發現控罪書有誤，而且已經不是第一次出錯。低級錯誤一犯再犯，控罪書錯漏百出，隨時起着放生效果，如果說這僅是律政司一時手民之誤，會不會太頻密太巧合了？

一名社工涉嫌於去年11月阻礙食環署職員清理粉嶺站外連儂牆，被票控一項阻礙公職人員執行公務罪，案件昨日在粉嶺法院開審。惟裁判官發現控罪書有誤，感嘆先後處理4宗與公眾活動有關案件，律政司或警方都有出錯，出錯率達100%，直言情況已達警戒線，要求主控官在案件審結後向律政司反映。

本案案情十分簡單，被告也是遭票控而已，按道理律政司不可能出錯，偏偏事與願違，裁判官發現控罪中列明案發時間僅限於一分鐘，質疑控方是否只要法庭關注該一分鐘內的事情。控方承認有誤，最終從控罪中刪去案發時間，只留下日期，應驗了梅菲定律中「凡是可能出錯的事都會出錯」。正如裁判官所說，若辯方因控方犯錯而需押後案件，勢將浪費納稅人金錢，並會衍生許多問題；又指法庭是尋求公義的地方，檢控工作應該要「做好啲」，形同摑了律政司一巴掌。

事實上，僅這一位裁判官已先後4次發現控方或警方出錯，例如上月處理另一宗與反修例相關的案件，一名清潔女工涉嫌於去年9•21「光復屯門公園」遊行當天焚燒垃圾桶等雜物，被控一項縱火罪，惟控方所呈新聞片段具真空點，無法證明片段為案發時的情況，遭裁判官直斥普通法不能只接納新聞片段作證據，最終裁定表證不成立，被告當庭釋放；又如今年8月審理一宗港大生涉嫌於去年11月在大埔公路用欄杆堵路的案件，由於被告的傳票控罪細節欠妥，逼得裁判官主動作出修訂，並批評控方表現「差強人意」，下令控方需支付辯方5,000元訟費。

一次是偶然，兩次是巧合，接二連三出錯則肯定不是偶然和巧合這麼簡單。上述事例僅是冰山一角，今年2月，兩名暴動罪被告便因為控方證據不足，不但獲得撤控，更獲賠訟費；而較早前警方搗破懷疑軍火庫，在單位內檢獲逾百個汽油彈，事後5名男女被控一項管有爆炸品罪，但提訊期間，辯方發現律政司在控罪書及檢控同意書上打錯其中一名被告姓名，中、英文控罪亦有不同，導致被告當庭獲釋。更不必說，單是錯誤理解「不誠實取用電腦罪」引發連串翻案潮，「有罪無法」結果又是放生犯罪者；甚至早在2014年佔旺清場時，37人因拒絕遵從高院禁制令離場而被控刑事藐視法庭，律政司居然因為無交排期通知書，令原先法庭批出的訴訟許可失效。律政司一錯再錯，屢屢起着放生效果，端的是甚麼居心，怎能不令人懷疑？

無可奈何花落去，法治招牌也褪色。前刑事檢控專員曾經批評律政司檢控質素低下，各級法院的案件定罪率大跌，裁判法院的定罪率更跌至不足五成。最近公布的全球法律和秩序指數排名，香港插水式暴跌至82位，豈是無因。其實，檢控質素低下固然是實情，更不能忽視的是律政司司長鄭若驊其身不正，內部充斥反中亂港無間道，他們自己也是「黃絲」，對涉案者支持和同情，檢控放慢手腳甚至「做手腳」自是不足為奇。這樣說絕非無的放矢，過去已揭發有份處理反修例黑暴案件的檢控官，居然一邊檢控，一邊出版「黑暴秘笈」教暴徒逃避檢控，包括教導暴徒若被警方搜出生果刀，如何逃避藏有攻擊性武器指控等，公然妨礙司法公正，令人咋舌。結果不旋踵，多宗被控藏有攻擊性武器的案件順利獲控方撤控，偶然巧合云乎哉！

人們終於恍然大悟，黑暴禁而不止，反中亂港前赴後繼，原來一切都是朝中有人好辦事，律政司充當保護傘庇奸護惡，暴徒即使壞事做盡也不可能入罪。既然連暴徒也可全身而退，身為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英當然毫髮無損。君不見，鄭若驊甫上任做的第一件事，就是急不及待放生黎智英的政治黑金案，佔中案又在「佔中9男女」象徵式落鑊後告一段落，黎智英和另外38名主要搞手輕舟已過萬重山；至於其涉及的刑事恐嚇案，律政司在黎智英被判罪名不成立後連上訴都拖拖拉拉，至今未有排期；大漢奸涉及的多宗非法集結等案件最終結果如何，可思過半矣。

透過現象看本質，若說律政司不是有政治立場，鄭若驊沒有古怪，小學生也不信。甩轆、撤控、放生的劇本早已寫好，中央再不從根本整頓律政司，香港要回復安寧真是談何容易！