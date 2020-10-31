歐美新冠肺炎疫情惡化，一個重要原因是民眾不守法，不願隔離和戴口罩。一是極端的宗教信仰，認為神賦給他們不受限制的權，他們本質上是用宗教教條來凌駕世俗政府和社會的政策與規範。二是堅持絕對的民主、自由和人權，他們把不戴口罩和抗拒政府社交限制的舉動視作憲法權益，不受約束。

對於宗教反對，我們是沒法質疑，但是有一個大問題。宗教法規大還是世俗政府的法規大呢？宗教反對理由是教會正式頒布，抑或是信徒自以為是呢？後者缺乏法理，難為社會接納。

至於憲法理由，憲法並沒有具體地說明公民民主、自由、人權的權利可以使他們不遵守公共衞生的法例。公共衞生的法例並不必然違憲，一是憲法的解釋機構並沒有對此定出違憲的審定，如果只是一些人自以為的解釋，同樣沒有法據，也難受到社會與政府認可。

即以常識而論，民主、自由、人權是個人權利，屬個人利益，卻不可能以侵犯他人的民主、自由、人權的權利作為前提或代價。每人都有憲法乃至天賦的人權，相互衝突之時，不可能捨棄別人的權利來順從自己的權利。社會空間是共存、共享的，不是個人排外性私產，而是大家妥協之下以求個人的最大權利，這個最大是有前提，有外部限制，不是無限。這個原則，應用在公共衞生的領域，取捨的要求更為嚴厲。

如防疫的社會隔離檢測措施，應帶有強制性，因為不遵守防疫措施，帶有病毒者會把病毒傳播，使他人染病，嚴重者更可導致病亡。以新冠肺炎疫病為例，患病的痛苦不小，病愈之後還有後遺症，患病者也會把病毒通過不同途徑再傳播開去，災害可以很巨大。於是，零號病人若是不遵守防疫治疫而致病，也不緊急進行隔離治療，把病毒在社區散播，實際上便是傷害其他由他傳播而致病者，等同於傷害別人的身體和心理，即使不是預謀，也避不了疏忽傷害他人的指摘；若致病者死亡，更帶有誤殺嫌疑。

就算不是零號病人，任何疫病患者不守防疫治疫的要求，導致他人患病，傷害他人的性質相同。從道德上，不可能有任何主張可以為保自己的所謂民主、自由、人權，而傷害他人乃至導致死亡。法理上，早應立法懲治。

歐美疫情失控，不是為保民主、自由、人權而要社會犧牲，而是本質上殺人害人的民主、自由、人權的變種所致。堅持這樣的民主、自由、人權，歐美社會是自取滅亡，倣效它們者，也是自取滅亡。