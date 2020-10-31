中美國運之戰最大、最嚴重的衝突是軍事衝突，火藥桶在台海兩岸，導火索是在老美支持下「台獨」真的發生，又或是老美的軍事力量進駐台灣，此乃對中國領土、主權的侵犯舉動，北京必作軍事反擊，戰爭爆發不可避免，此仗打到甚麼程度無人能料。

然而，這將是整個中美國運之戰的關鍵環節，也將是中國統一和分裂的關鍵戰役。對北京而言，只能贏，不能輸，也即打成中國人民10多年抗戰的規模也要打下去，否則，中華民族的復興將成泡影，中國歷史將出現大倒退，倒退到清末民初四分五裂、災難深重的年月。

台灣這張牌，「以台制華」這張牌，美國人一直在打，從支持國民黨打內戰消滅共產黨到潰敗台灣、到「發動韓戰」、到力挺國民黨「反攻大陸」、到台灣實施美式民主、到不論國民黨還是民進黨誰上誰下，老美都會根據形勢變化、根據自身「利益最大化」，制訂對華對台政策，出牌出招。

時光匆匆70餘年，中美之間的國力軍力、國際地位發生了巨大的變化，美國想肆意玩弄台灣牌傷害中國已愈來愈難，而且終會讓它付出無法承受的代價。然而，恰恰就在這個時候，老美的資本擴張、帝國霸權由盛而衰，老美的民主普選走向反面，民粹當道、胡來亂來，特朗普政府卻完全不知道歷史發展規律，完全不知道天下興衰之理，完全不知道「資本」、「民主」、「帝國」、「霸權」這些東西皆會因內在原因走向異化，完全不知道因應美國的困局和衰落找出治理之法，而是愈加瘋狂，一味蠻幹，試圖稱霸到底；發起國運之戰，以為打倒了中國，就能夠令美國永遠第一，「繼續偉大」。

抱着這樣的目的和判斷，老美遂狠打台灣牌，以為支持「台獨」就能夠重創北京，撕開分裂中國的口子。他們一直算計和幻想只要兩岸開仗，中國大陸就會內亂，軍隊倒戈，老百姓揭竿而起。特朗普之流對北京的無知和打台灣牌的危險超過歷屆政府，敗得更慘，一定沒跑。