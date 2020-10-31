香港司法界有些人總是將司法獨立說得多麼神聖，彷彿超脫凡塵、完全不受政治影響似的。這分明是掩耳盜鈴，只要看看美國委任大法官的政治角力，就知道世界上根本沒有純粹的司法獨立，司法不僅擺脫不了政治，而且往往淪為政黨鬥爭的工具。

特朗普堅持在大選前幾天任命最高法院大法官，顯然是為自己鋪定後路，正如20年前的總統選舉引發司法糾紛一樣，他也希望今次大選結果能由最高法院裁決，以延續其總統好夢。實際上，隨着美國意識形態和政黨鬥爭愈演愈烈，社會撕裂日益嚴重，大法官的角色顯得特別敏感和重要，乃至成為政黨必爭之地。難怪大法官金斯柏格臨終前對孫女說：「我最大的願望，就是不會在新總統就職之前被人取代。」可惜這個願望落空了，新總統還沒選出來，她就被特朗普急急委任的大法官取而代之。而根據以往紀錄，最高法院的裁決多數符合現任總統意願，可見大法官本身都有明顯的政治立場，所謂的司法獨立不過是欺人之談。

香港更是如此，那班藍血貴族將自己置於至高無上的地位，老是強調司法系統及職能不應被政治化。其實將政治帶入司法的正是他們，不少法官憑政治立場判案，引發不少爭議。在法庭上經常聽到法官稱讚暴徒，執法者及證人反而被質疑不可信，以致上演一幕幕「警察拉人、司法放人」的鬧劇。更匪夷所思的是，司法機構對「黃、藍」法官的處理手法也有明顯分別：有法官一再輕判甚至放生暴徒，結果獲得升職加薪；有法官批評黑暴破壞社會安寧，隨即被停止處理相關案件。如果說司法機構沒有政治考慮，3歲小孩也不信。

說穿了，藍血貴族口中的司法獨立，實際上就是司法獨大、司法獨霸。他們抗拒司法改革，既是為了維護小圈子利益，也是為了繼續充當反中亂港勢力保護傘，這不是政治又是甚麼？