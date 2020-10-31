香港法治崩壞，有目共睹，本報連日報道西貢相思灣村村霸的惡行，倒泥頭毀環境，違規建路，霸海僭建碼頭，原來不需要負責任，莫講話沒有人被拉，「蘇州屎」善後工作都有政府部門代辦，用的是納稅人的血汗金錢，這就是港式法治的其中一面醜態。

西貢離市區較遠，沒有傳媒的報道，市民或會蒙在鼓裏，去年的反修例暴亂，卻是全球矚目，直擊本港社會秩序大倒退。美國一所民意調查機構周二發表的「2019年全球法律和秩序指數」，香港的排名由前年的第5位，暴跌至去年的第82位，反觀新加坡則名列榜首，而中國的排名亦由第10位升至第3位。

內地發展一日千里，各方面爬香港頭是遲早的事，一點也不出奇，奇就奇在本港排名跌得這麼慘烈，與尼泊爾及西非國家布基納法索同樣位置，真的是第三世界級別，沒有誇張或惡意醜化，有根有據。反對派整天抹黑中國法治，現在看看榜上排名，他們還有甚麼話說？競爭對手新加坡在多方面優勝，香港還逞甚麼強？

其實現在這個排名，是訪問各地民眾的觀感印象統計後來評分，香港亂象叢生，淪為革命輸出港，止暴制亂無期，所以中央推出《港區國安法》，可是空有尚方寶劍，卻未有用來降魔伏妖，未見有特別鎮暴效用，一樣有人上街示威，還未有人因為違反國安法而入罪，作用似是吉祥物或稻草人，擺出姿態居多。

尤其是大漢奸黎智英惡行滔滔，鼓吹反中亂港，涉及多宗非法集結，愛在遊行中扮指揮，可是因為有司法保護傘，至今仍然逍遙法外；還有無惡不作的黑幫大毒梟「上海仔」郭永鴻，潛逃多年，仍然未引渡回港，這些大老虎都未能打下，市民又怎會對法律程序有信心？漢奸毒梟還未伏法，看來小小村霸還未有受到法律制裁，也不出奇了。