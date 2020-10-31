國泰航空管理不善，再逢暴疫夾擊，最後一根稻草終於將駱駝壓垮，在航空業近乎停擺的困境下，不得不裁減本地員工近6,000人，幸存者亦要重新簽約，大幅減薪減福利。國泰空服員工會直斥資方對員工的態度令人心寒，又強調會長期抗爭，將與國泰機師工會聯合行動，計劃下周三在國泰城對出集會云云。

所謂令人心寒，是資方堅持裁員減薪方案，拒絕延遲簽新約的死線等要求。在本港經濟低迷、疫情驅之不散、失業率創16年新高之際，航空業連飛都冇得飛，國泰淪落到大幅裁員減薪的地步才能勉強吊命，還有可能應工會要求保住所有員工的飯碗和福利嗎？工會動輒威脅集會抗爭，「被失業」那些當然無所謂，難為仍然有得留低的空姐空少，不支持工會行動可能被批為無義氣，加入聲討則隨時連僅餘的飯碗都打爛，工會騎劫所有員工，到底誰才是令人心寒？

猶記得，去年黑暴爆發，國泰工會號召空姐空少罷工塞爆機場，阻旅客登機甚至毆打旅客，每日有過百航班被迫取消。更令人側目的是，有國泰機師暴動罪被捕仍然不需停職，地勤人員惡意外洩警員乘客資料供人「起底」和「接機」，空姐空少更將機艙內的氧氣樽放氣，做盡一切損害航空安全的事。那時候的國泰工會，可有想過會有今日唔使飛的下場？

花無百日紅，人無千日好。國泰工會的思維，正正反映出部分香港人的思維。這些人以為好景常在，不知珍惜，稍有不如意即撕破臉皮發爛渣，動輒要全世界和他們攬炒，總之千錯萬錯，錯的永遠是別人而非自己。香港原本是好端端的國際航空樞紐，空姐空少和機師享受高人一等的待遇，偏偏政治病毒上腦，硬要將香港搞爛搞臭，終於搞到自己連份工都丟掉。與其任由他們鬧下去，國泰倒不如徹底摺埋，實現徹底攬炒，讓其他有心做的從業員和航空公司取而代之。