筆者有訂閱雜誌，日前到家中附近的便利店取來最新一期，懷着喜孜孜的心情，沖了一杯咖啡，準備利用這本消閒讀物，悠然度過一、兩個小時。豈料讀了半小時，才發覺自己原來連一篇文章也沒能認真讀完，只在呆呆出神，因為甫一打開雜誌，「編者的話」一欄中就宣布這是最後一期。一份陪伴我多年的精神食糧，終於敵不過嚴峻的經濟環境而光榮結業，拿着最後一期雜誌，心情就像最後一次跟好朋友見面，許多前塵往事湧上心頭，久久不能釋懷。

我平素訂閱的雜誌有5本，兩本是宗教團體所辦，屬半慈善性質，短期的經濟變化對它們影響不大，但有3本是純商業性質，3本之中卻已有兩本結業，一葉落而知天下秋，可以預見香港經濟已進入寒風蕭瑟的季節，日子可不易熬。不過，即使不是面對經濟寒冬，世界潮流也正在淘汰實體讀物，即使客觀環境變好，很多紙媒也不易生存，這是當代人又一種愚蠢的選擇。正如愛因斯坦所說，人類的愚蠢和宇宙一樣，都是無限的。

很多人以為網絡上的資訊眾多，足以取代紙媒，卻不知道取代後，造成的結果可能很壞。簡單到就如一本汽車雜誌，你打開閱讀，歐洲車、日本車、南韓車、房車、跑車、貨車一應俱存，讀者長期接觸，對汽車的認識就較全面。換了在網上視頻世界，假如你一開始是點播歐洲房車的片段，往後網絡商向你推薦的便大多是同類影片，久而久之，南韓車進步到甚麼程度，貨車最新的發展方向如何，你就可能一無所知。

這問題在政治層面上便更嚴重，美國共和黨支持者在網絡上所接觸的，大抵全是歌頌總統特朗普如何英明、偉大，而民主黨支持者所看的訊息則相反。雙方各自活在同溫層，對其他一無所知，進而黨同伐異，今日世界之亂，不正是由此而生！