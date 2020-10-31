「政如農功，日夜思之，思其始而成其終。」這是春秋時期政治家子產在鄭國為卿時說過的話，大意是說從政切不可怠懶，要像農民種地咁上心，播完種後，雨雪風旱，日夜操心；一開始就思慮周全，最後才能成功。

在其位，謀其政，是起碼的為政之德，若然不把工作當使命，肯定不會把工作做好，尋且壞了大事！大家有眼睇，香港近年管治一塌糊塗，不要說甚麼「日夜思之」，你看西貢相思灣村違建道路建神秘丁屋，村霸僭建碼頭無王管，本報連日踢爆，地政總署才郁一郁，悠悠然從夢中醒來開始圍封涉事碼頭！地署再唔的起心肝跟進相思灣村亂象，西貢海陸空肯定好快全部淪陷！

講開怠政，申訴署日前公布調查報告，炮轟食環署5宗罪，主要又係監管不力，有關人員偷懶失職。阿哥，有乜理由去年有6份標書嘅承辦商喺「過往服務表現」被評0分，捧蛋竟然無阻再次中標，發雞盲成咁，有乜辦法香港過去4年公共衞生唔大落後吖，有乜辦法街市老鼠唔橫行無忌吖！香港作為亞洲金融中心、國際城市，講出嚟都羞家，近日紅磡又有老婦染上大鼠戊肝，連同呢宗，本港至今已累計錄得14宗感染個案，今年已佔6宗，又係世界第一，問你服未？

政府滅鼠無能，食環署難辭其咎！而最令人百思不得其解嘅係，本港滅鼠成本高昂到嚇死人，2007年至2017年期間，用喺防治鼠患嘅開支高達16億元，即係每年用於滅鼠嘅開支逾一億元，平均捉一隻老鼠嘅成本高達4,000多元！之不過使咗咁多公帑，滅鼠仍然得個吉，大鼠戊肝更有淪為風土病嘅危機！至於港九新界各街市，老鼠依然橫行無忌，好明顯，即係清潔工作做得差，完全不思進取！食環署幾乎年年都被申訴署炮轟，唔通被轟到面皮成丈厚已經冇晒知覺？不知恥只會繼續hea做，在香港做鼠輩原來真有運行！