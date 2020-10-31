與中國接壤的越南，1975年戰爭結束後經濟崩潰，國民逃到海外寧當難民，其後更遭受西方國家制裁等多重打擊；經過40多年辛苦重建國家經濟及社會設施，近年終有所成。

國際貨幣基金組織最近發表的報告指出，越南2020年的國內生產總值將有望超越新加坡，成為東盟第4大經濟體，僅次於印尼、泰國和菲律賓。報告更加看好越南未來5年的經濟增長，將以每年增長6%至7%的速度，達致國內生產總值每年5,300億美元。

新冠肺炎疫情嚴重打擊世界各國的經濟，但國際貨幣基金組織卻看好越南。越南這40多年從戰後復原，到今日經濟高速增長，都是由內外因素促成。戰後蕭條百廢待興，越南全國要捱窮，期間獲得中國不少經濟及技術援助。也基於沒有政治紛爭，社會穩定下來再謀進步，成為復甦的先決條件。越南鄰國老撾及柬埔寨，同樣有越南戰後要捱苦的情況，同病相憐故相互關懷幫助，不會因為爆發邊境糾紛而耗費額外資源。

在基礎建設方面，越南近10年十分積極，當中與中國合作的防東高鐵線，將帶給越南東、西及南部交通的改善。防東高鐵線從中國廣西防城至越南東興市，預計明年底通車，除了與中國連接，更連接了越南往南部的鐵路線，西南面可以跟中國與泰國建造的北部鐵路連接，更能與緬甸的鐵路有接合機會，形成一個貫通東盟多國的鐵路系統，大大加快所涉及區域的交通運輸和人流，對促進經濟無往而不利。

中國在上世紀80年代改革開放時，引入不少外資設廠生產，當時有「世界工廠」稱號，外資在近幾年轉到越南及柬埔寨設置生產線，漸漸取代中國低成本的地位，就業市場相應提高。而對外輸出產品，引入鐵路至為實際，中越互通的高鐵線，為越南打開貿易大門，促進該區域物流，這幾個國家未來的發展不可小覷。