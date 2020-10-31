行政長官林鄭月娥宣布押後發表《施政報告》後數天，傳出一個令銀髮族驚嚇的消息，就是政府可能取消兩元乘車優惠下調至60歲的計劃，登時惹來梁美芬議員罕有的反彈抗議，聲言政府若一意孤行，必有法律後果，因為蓄意逆反市民的合理期望。

林鄭月娥在本周二強調，一月宣布10項惠民政策時決定給60至64歲長者的乘車優惠不會取消。過去未及65歲的長者未能受惠，影響約59萬人，他們都擔心政府變招拖延實施。香港沒有健全的退休保障制度，強積金經七除八扣後「剩番雞碎咁多」，留下來作穀種食也不夠養老，因此銀髮族「慳得一蚊得一蚊」，倘若得享兩元乘車優惠，減輕昂貴的交通費開支，倒算是本屆政府一項頗得人心的德政。

其實，內地多個城市，尤其是深圳特區，早在多年前已給60歲以上的市民免費乘搭公交，甚至香港60歲以上市民到訪上述城市，也獲同等免費乘公交的敬老待遇。因此，筆者於2012年時便在地區發動簽名及請願行動，促請政府必須把優惠長者的乘車計劃擴及沒有任何退休福利的銀髮一族，可見今年初政府的改善宣布是得人心的。但若政府反口，便自毀誠信、自取其辱，誠如古語所云：「成也蕭何，敗也蕭何。」

某些盲目撐政府擱置及取消放寬給長者兩元乘車優惠的言論，非常奇怪地撐政府食言而列出3大辯解理由：一是財政失算，已用了3,000億元抗疫，難再承擔；二是八達通卡被濫發濫用，令政府5年開支百億元補貼；三是仍有不少60歲以上的長者繼續工作有收入。如果這些謬論都可以成為擱置理由的話，除非老百姓都是「阿斗」。

首先，優惠卡只限發給合資格長者，完全可以通過電腦技術進行完善，核清早前發給合資格的132萬銀髮族一人一卡，從而解決濫發和區間新舊所發出的八達通卡。其次，從嚴執法檢控濫用或盜用者，絕不能因有人蓄意犯法而懲罰其他絕大多數奉公守法的好市民。再其次，善待百多萬長者，尤其關心仍為口奔馳的長者，明確是投資，是社會責任，不是負債或負擔。政府本應給予仍肯投入勞動市場、退而不休的長者乘車優惠，對幫助解決勞動人手資源不足的行業的長者應予額外獎勵，更不應採取懲罰的態度。最後，政府今年初作出的政策決定，其實已經過多年周全的考慮及經濟核算，絕非一時心血來潮之作，這也說明為何一經公布便獲得所有愛國愛港陣營的政黨和議員的支持及讚賞，因為他們早已爭取多年了。所以，若說實施此項放寬的改善措施會令政府財政長久計算不能負擔，是強詞奪理，更何況林鄭上任之初為討好反對派陣營，未經諮詢便增撥50億元，及後再增至130億元給教育界，而這些開支也絕非一次性支出，也是年年按通脹遞增的。為何對改善長者福利卻雙重標準地處理呢？為何厚此薄彼呢？

綜上所述，近60萬長者得享兩元乘車優惠是天經地義的，必須盡快實施，絕對不要製造藉口拖延，否則政府便自毀民意支持的長城。