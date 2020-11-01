世界視線：特朗普勝負未卜　霍士台何去何從

美國總統特朗普一向敵視傳媒，特別是自由派媒體，更是經常口誅筆伐，三不五時指摘對方是「假新聞」、「人民公敵」，甚至一度撤銷該台記者證，然而霍士新聞卻一直是特氏的忠實擁躉，甚至有人形容，霍士新聞對特朗普粉絲的號召力，比特氏的競選團隊還要厲害。

事實上，特朗普入主白宮的這幾年來，霍士新聞幾乎成為特氏的「御用電視台」，該台的《霍士與朋友們》訪談節目，專訪特朗普次數之多，其他電視台難以望其項背。而霍士名嘴們的「意見」，亦反過來影響特朗普的決策。最著名的例子是漢尼提，據聞特氏經常致電漢尼提向對方請益。日前舉行的最後一場總統電視辯論會上，特朗普指摘拜登上台後將會向「AOC+3」屈服。所謂「AOC+3」是漢氏為紐約眾議員奧卡西奧-科迪斯為首的左派「四人小分隊」所起的代號，如果不是霍士的忠實觀眾，根本不知所云。

有評論質疑，一旦特朗普敗選，霍士新聞是否還能雄踞有線新聞網絡收視之冠？這個問題或許應該分兩方面來講。首先，沒有了特氏本人自我炒作新聞、一次比一次離譜的醜聞「助陣」，不僅霍士的收視將受影響，人們整體上收看電視新聞節目的熱情亦將大不如前。畢竟你很難想像Sleepy Joe的「沉悶」作風，可以挑起群眾對罵的熱情。

另一方面，與其說霍士新聞需要特朗普，倒不如說是特朗普需要霍士新聞。從「分眾」角度而言，霍士幾乎是唯一「親紅」的電視台，不像其他傾向自由派的電視台那樣，需要競逐同一批目標觀眾。更何況，即使特氏下台，政治光譜中最右翼的聲音已成聲勢，他們仍然需要像霍士新聞那樣的「回音室」。

再說，霍士的幕後大老闆、傳媒大亨梅鐸政治立場雖然保守，卻是道道地地的實用主義者。他旗下的《紐約郵報》率先報道亨特‧拜登的電郵醜聞，但他本人卻放風，早已預料特氏會敗選；觀乎梅鐸當年支持自由派政客、前英國首相貝理雅，可見「富不與官爭」，誰上台對他來說分別都不大。