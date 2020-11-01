功夫茶：漢奸魔爪伸中美　親信孭鑊即捨棄

孟子曰，無惻隱之心，非人也；無羞惡之心，非人也；無辭讓之心，非人也；無是非之心，非人也。功夫茶今日要講嘅大漢奸黎智英，以上四樣全部欠奉，而且不忠不孝不仁不義，名副其實「非人也」。

首先講不忠，唔係講佢瞞住老婆偷食，漢奸黎成七十歲人，心想都未必有力啦，佢可以身體力行嘅，就係不忠於國家，身為中國人，擁有香港永久居民身份證，但就申請咗英國護照，又食美國條水，「為美國而戰」，不斷鼓吹反中亂港，煽動上街示威，一個人侍奉三主，呢啲三姓家奴，喺古今中外都冇好下場。漢奸黎惡行影衰列祖列宗，老早被宗親「順德黎氏」踢出族譜，更加連累佢令壽堂成日畀人問候，犯上不孝之污名！

功夫茶今次特別要鬧嘅係，不仁不義漢奸黎，食碗面反碗底，離棄兄弟當契弟。事緣美國全國廣播公司（NBC）踢爆，網上流傳一份有關美國民主黨總統候選人拜登嘅囝囝亨特嘅「情報」，64頁文件包括佢嘅中國生意醜聞，懷疑係有人造假抹黑拜登，企圖干預美國大選。發布者聲稱香港《蘋果日報》叫人寫，毒蘋果雖然唔認數，但漢奸黎鬼拍後尾枕，認係佢嘅走佬助手、被香港通緝嘅Mark Simon有份做嘅，而所用資金係由黎智英公司提供。

身為美國喺香港嘅代理人，漢奸黎呢鋪唔係為美國而戰，而係喺美國搞內戰喎，呢條咬自己人嘅走狗，幫阿侵侵打拜登，如果唔好彩落錯注，拜登贏咗大選，佢就大鑊喇，就算想即刻飛去美國負荊請罪，跪地斟茶叩頭要求寬恕，但係佢孭緊簿，唔准出境㗎，真係想補飛都鞭長莫及了。

漢奸黎一味話件事唔知情，聲稱Mark Simon唔需要佢允許便可以動用公司資金，而阿走佬Mark即晚道歉同宣布辭職，擺明漢奸黎玩「斬纜」割席，單嘢要走佬Mark一個人攬上身。以往經常出雙入對，好似孖公仔，昔日兄弟，為求自保當契弟，漢奸黎實在令人齒冷。佢以為棄車保帥，自己踢爆自己，就可以甩身，但係就算美國佬一時半刻未出手清理走狗，嗰份文件涉及抹黑內地，可能已涉違反《港區國安法》，都好難走得甩。睇嚟漢奸黎要洗定個八月十五，卜定期去坐花廳，咪當做時興嘅Staycation酒店假期囉，仲唔使錢添。

今次事件又一次證明，毒果報專係製造假新聞，喺去年起嘅反修例風波，肆意抹黑攻擊執法部門，受到市民唾棄，連年虧損，要身為老闆嘅漢奸黎乞求訂閱，今次造假造到去美國，真係搵「鬼」買咩，快啲摺咗佢唔好獻世喇！