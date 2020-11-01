正論：鼠患與罪案齊發　香港淪為惡臭港

頭痛醫頭，虛應故事，正是港府施政特色，也是社會痼疾難治的根本原因。單是鼠患問題嚴重，區區都是老鼠樂園，本報長年累月報道，無非督促港府正視問題。可惜負責滅鼠的食環署劣根不改，不論是推出滅鼠行動，還是深層清潔消毒，無一不是敷衍了事，以致鼠患愈滅愈有。這還不止，無牌樓上吧同樣藏污納垢，毒品氾濫，黑幫橫行，惟港府至今仍是不肯全面取締。這就難怪，特區由衞生到治安皆一塌糊塗矣！

先說鼠患問題。眾所周知，香港是大鼠戊肝全球首發之地，確診個案也是全球最多，至今已有14宗，儼然成為風土病。饒是如此，食環署滅鼠依然徒具姿勢，從來沒有認真去做，以致街市淪為新冠肺炎爆疫重災區，更有最少兩個街市遭本報揭發驚現「群鼠噬豬殼」，震驚全城。例如曾出現最少15宗確診個案的紅磡街市，食環署曾於8月上旬關閉街市兩日進行深層清潔消毒，但這邊廂完成清潔收隊走人，那邊廂老鼠即告竄出搵食，亂象一直如故，沒有半點改善。

本報記者再到該街市視察，輕易便看見老鼠出沒，僅當中一個空置的家禽檔便形同迷你老鼠樂園，多隻老鼠在雞鴨籠中游走，好不逍遙。有乾貨檔販直言，街市受鼠患困擾多年，食環署的大清洗根本無用，老鼠照樣橫行無忌，形容已成為「不治死症」。至於曾爆出「群鼠噬豬殼」事件的黃大仙大成街街市，事後雖獲食環署進行深層清潔消毒及放置捕鼠器，但時至今日一隻老鼠也沒有減少，記者5分鐘內已見10多隻老鼠竄上跳下，部分更爬到肉檔砧板再沿喉管遁去，加上地面滿布剩菜殘肉，衞生情況十分惡劣。同樣曾爆發疫情的荃灣楊屋道街市，鼠患也未有緩解，老鼠聯群結隊出沒，嚇煞市民。

歸根究柢，食環署滅鼠和做騷沒有兩樣，一味敷衍。正如立法會議員和蟲鼠專家指出，署方在街市放置的老鼠藥數目嚴重不足，老鼠籠銹迹斑斑也沒有更換，而且位置有誤，何況街市周地食物渣滓，鼠餌毫無吸引力；而食環署即使進行深層清潔消毒，亦僅限於公眾地方，個別檔口和陰暗位根本沒有觸及。如此滅鼠，擺明就是虛與委蛇，豈有不愈滅愈多之理？迫於輿論壓力，食環署不得不於本周推出第二輪滅鼠行動補鑊，但只要虛應故事的心態不改，不論花多少錢、推多少次，香港淪為老鼠樂園的事實也是不會改變。

無獨有偶，申訴專員公署日前狠批食環署監管外判清潔承辦商不力，服務表現0分一樣也獲得中標；接獲市民對不潔街道的投訴又不予正視，從來沒有制訂黑點名單加強清潔，到頭來環境衞生每況愈下。如果食環署管理層有用心做好自己份工，有將香港當成自己的家，今日香港又豈會變得如此烏煙瘴氣、疫患迭起？

當然，公眾衞生固然是市民肉眼得見的惡劣，藏在暗處的非法行為更是無法無天。警方在萬聖節前夕採取行動，突擊搜查尖沙咀漆咸道南兩間疑由黑幫和勝和操控的無牌樓上吧，以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」拘捕多人。樓上吧向來是罪惡窩，無牌賣酒只是小兒科，黑幫更會在此銷售毒品，甚至利用毒品「養雀仔」毒害和操縱青少年。早前警方亦在尖沙咀山林道破獲無牌樓上吧並檢獲毒品，旺角更有樓上吧發生強姦未成年女童案，烏煙瘴氣都不足以形容，根本就是罪惡淵藪、治安毒瘤。

天下熙熙，皆為利來。樓上吧之所以氾濫成災，無非因為利潤驚人，方便黑幫「出貨」，早已成為黑惡勢力的主要經濟來源，只要繼續有這些酒吧存在，違反禁聚令致抗疫功虧一簣不用說，罪案無日無之才是心腹大患。尤其是目前遭到打擊的大多是黑幫外圍人員，幕後操縱者安然無恙，整個組織仍在運作，對社會治安構成極大威脅。人們不明白的是，何以無牌樓上吧掃之不盡，部分樓上吧甚至獲酒牌局名正言順發牌，如果說黑幫沒有保護傘包庇，有人信嗎？

事實擺在眼前，在無能港府執政下，坑渠老鼠固然滅不了，黑幫碩鼠同樣愈養愈肥。香港由民生到經濟、由法治到治安，無不江河日下，亂象叢生，特區早就由國際金融中心變成蛇鼠一窩的惡臭港了！