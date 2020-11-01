中共十九屆五中全會通過了十四五規劃和2035年的遠景目標。這是完成中國進入小康社會發展水平後的新階段發展規劃，也是在中美新冷戰開始，新冠肺炎疫情終結之後的新挑戰下的新發展，意義重大。

可惜，香港人想的不是國家大事，而是中央政府會怎樣看重香港。這是典型的眼光如豆，看不到香港的發展決定於國家大勢，也看不到大勢所趨香港取捨之道。十四五規劃草案沒公布，因為還需明年人大審議。但從中共中央新聞發布會上透露，中央政府還是看重香港，在全國發展別具一章談香港。

過往在一國兩制的早先理解底下，中央的全國規劃少談香港，就算談都主要依據香港的提議。故此原有甚麼中心的提法，年年依舊，卻不管香港這些中心功能正在衰落。但自中央提出香港的全面管治權，反映出中央對香港發展問題和社會動亂再不能忍耐。而要從國家大利益出發，對香港有所要求，不再放任特區政府糊裏糊塗地胡混下去。

《港區國安法》出台是分水嶺，而在全民檢測中，中央直接主動地支援亦是一例。在十四五規劃時，便也不再依從香港要求，反覆提甚麼中心的說法，而是直接主動地指出香港要努力從事的政策大範圍，如中共中央召開記者會的透露：

一、建設國際創新科技平台。

二、打造一帶一路功能平台。

三、建設粵港澳大灣區。

四、便利港澳居民在內地發展。

五、支持港澳同世界各國各地區開展交流合作。

前三項是香港大政策方向，三者應有主次輕重關係。國際創新科技第一，一帶一路第二，大灣區第三。這與香港社會與特區政府側重大灣區，且以爭取中央惠港政策的單向思維大不相同。特區政府要認真地開展依重要序列的工作。

後兩項是緊迫性較弱。港澳居民在內地發展，既有三地融合之意，也帶有援助性質，與港澳發展戰略與定位關係不大。展開國際交流合作是希望扭轉香港現時本地化、排斥國際化傾向，也是中央願望多於政策規劃。這兩項其實都可收納於大灣區與一帶一路的發展戰略底下，一帶一路按絲綢之路的歷史，早已是全球化，遠及歐美，要在香港推動一帶一路的發展，怎可忽視國際的交流合作，也不可能局限於少數國家。

這樣要求或提法遠勝重複甚麼中心的公關口脗。但十四五規劃不會規劃香港，香港也從來缺乏真正規劃，相信讓特區政府官僚去執行，結果也將是苟且因循，難有成效。