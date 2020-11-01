特朗普政府開打中美「國運之戰」，其鬥爭策略是速戰速決，最短時間從國力增長的根本之處擊垮中國。老美以貿易戰為突破口，迅速在打擊中國高端製造業、高科技、中國企業，發動金融戰摧毀中國資本市場等方面連環出擊。在台海、南海、東海展開試圖打仗的軍事攻勢和挑釁。在台灣和香港打造「台獨」、「港獨」形成政治壓力，以分裂中國和製造威脅，在國際社會組織「反華戰線」，重啟冷戰。

一時間黑雲壓城，惡浪滔天，以為北京必驚慌失措，陣腳大亂，那時特朗普多次吹牛，美國很容易贏且很快會贏。然而，四年過去，不但「突破口」「全面開打」成空，更處處碰壁，豈止沒贏，還損兵折將。

貿易戰方面，中國出口繼續順差，老美深受內傷，數以千計的大型企業嚴重「吃不消」，要狀告特朗普政府，全美消費者要為特朗普「不知世界貿易為何物」的愚蠢舉動買單掏腰包。

南海、東海、台海的軍事威嚇行動，中國針鋒相對，該干擾的干擾，該驅離的驅離，正告老美，中國不怕打仗，中國的戰力足令老美損失慘重、斷手斷腳、元氣大傷！

在操弄「台獨」、「港獨」方面，老美的舉動已被北京的反擊重創。北京打擊「台獨」已可毫不猶豫的令空軍海軍常態化圍島巡航；北京打擊「港獨」，公布了《港區國安法》，老美培養的「為美國而戰」的反中亂港「特別行動隊」已在隨時被一網打盡的高危之下，「台獨」、「港獨」的空間大大擠壓。

至於老美的「反華戰線」，不過是一群烏合之眾，「唔睇得又唔打得」，分分鐘鳥獸散也。老美的速戰速決，已成強弩之末。4年來，中國看穿了它的底子，化解了它的攻勢，用最壞的打算做好了反擊老美所有攻擊手段的準備，鍛煉了意志，豐富了經驗，做好打持久戰的全面部署。面對在意志、實力、國力、戰力方面皆不可輕辱和巍然屹立的對手，老美計將安出？這場仗它還會怎麼打下去？