言有招禍，行有招辱。漢奸黎的洋助手Mark Simon被指參與炮製拜登兒子醜聞造假報告，壹傳媒隨即發表聲明與其割席，漢奸黎本人更聲稱不知情，你相信嗎？其中一名發布人指證該造假報告由《蘋果日報》委託撰寫，難道只是信口開河？Mark Simon是漢奸黎的人，用的又是漢奸黎私人公司的資金，只有白癡才會相信後者與此事無關。

不近情者多藏奸，香港傳媒介入美國總統選舉本已駭人聽聞，而炮製造假報告抹黑其中一名候選人更是匪夷所思。漢奸黎揚言「為美國而戰」，說穿了就是「為侵侵而戰」。他曾在Mark Simon陪同下多次前往美國，既獲副總統彭斯親自接見，又獲國務卿蓬佩奧熱情招待，雖然未能見到特朗普本人，但已令其感激涕零，為了報答洋主人「知遇之恩」，甚麼事情都做得出來。反正爛果報「老作」成性，杜撰造假報告不過是舉手之勞。

老美經常指摘外國干預美國總統選舉，原來干預者不是別人，正是他們豢養的洋犬。漢奸黎為特朗普搖旗吶喊，比美國人更加肉緊，除了令人見識何謂皇帝不急太監急，還令人見識何謂奴顏婢膝。這也再次印證了魯迅所說：叭兒狗往往比它的主人更嚴厲。只可惜，不管漢奸黎如何搖旗吶喊，都無法挽救特氏岌岌可危的選情。各種民調顯示，特氏支持率明顯落後於對手拜登，除非出現奇迹，否則其連任美夢注定幻滅。漢奸黎將所有賭注押在侵侵身上，不惜狂踩拜登，甚至涉及造假，難道不怕一鋪清袋？當然，奴才就是奴才，到時候他勢必見風使舵，轉而向白宮新主人表忠。

事實證明，美式民主不僅虛偽，而且骯髒。政客們固然滿嘴謊言，媒體更是充斥虛假消息，整個選舉就像泥漿摔跤一樣，可謂醜態百出，哪有一點民主味道？漢奸黎之流熱衷於泥漿摔跤，那是他們自己的事，但為何要將香港拉落泥潭？