律政司檢控甩漏，粗疏大意，時有聞之，市民往往只靠傳媒報道，未必知道情況有多嚴重，但連法官都忍不住出聲，事態有多惡劣可想而知。

男社工涉嫌於去年11月阻礙食環署職員清理粉嶺站外連儂牆，被票控阻礙公職人員執行公務罪，裁判官陳炳宙審理時發現控罪書有誤，感嘆先後處理4宗與反修例有關案件，檢控都錯漏百出，簡直是百分百出錯，憂慮情況已到警戒線。

社工案控罪中寫明犯案時間是「下午2時40分」，其他時間發生的事，法庭是否不用理會？若「下午2時50分」被告有犯罪行為，由於超出控罪範圍，所以很難以此定罪，除非法庭批准修改控罪。

法官一般很少這樣大發雷霆罵控方，可能今次好像乒乓球國手和幼稚園生打球，球球落網，當然忍受不了。法庭沒有責任提醒教導主控，這次也算網開一面，換了別的官不作一聲，索性等案件審完才判決控罪錯誤令被告脫罪，律政司又要孭一個大鑊。若辯方因控方犯錯而要求押後案件，亦是浪費納稅人金錢。

陳官質疑公眾活動案件律政司表現「都咁差，更何況其他案件？」換了另一角度看，其他案件有錯也未必這樣離譜，簡直是低級錯誤。控罪書如此甩漏，而且是4宗涉及反修例案同樣都出錯，事態非比尋常，不似是巧合。有學者質疑部門有人故意做錯分內事，令到疑犯有機會脫罪。各界一向懷疑律政司中人「係人係鬼分不清」，黃絲潛伏，放生示威者不出奇。之前便有律政司檢控官出書教青少年逃避刑責，被指是黑暴秘笈。無鬼死不得人，反修例案件檢控率低，進度慢，疑犯屢獲放生，內鬼可以說是「屢建奇功」。律政司司長鄭若驊領導下，上樑不正下樑歪，頂頭上司醜聞不絕，避政塞責，下屬自然有樣學樣。鄭一日不下台，律政司都沒有重光一日。