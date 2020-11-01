一年一度的10月31日，香港都有慶祝萬聖節活動，很是熱鬧，不少幼稚園和小學還舉辦化妝打扮比賽，海洋公園有萬聖節巡遊、蘭桂坊有「扮嘢比賽」，一片節日氣氛。如此大規模宣傳慶祝萬聖節，是香港獨有現象，舉世無雙。有些港人還以為是歡度一個重要洋人節日，但如果他們去歐、美大城市，會發覺洋人對這個節日的反應大異其趣，遠較香港冷淡。這天既無特別活動，也不是公眾假期或宗教慶典。內地城市中，大概只有上海的一些較為新潮洋化的消費區有類似活動，一班人去裝扮喝酒，基本上也是學自香港蘭桂坊。

時下流行的萬聖節活動，其實起源於北美，不少住宅社區的獨立屋每到這一天都會把大門悉心布置，弄成鬼氣瀰漫、鬼影幢幢，兒童齊齊穿上不同服式，裝扮成各種故事人物，傍晚時聯群結隊逐家逐戶敲門，要求「 Trick or Treat 」（不給糖果便搗蛋），華人說是「扮鬼攞糖吃」。當然社區內的人家都準備糖果分發，令孩子滿載而歸。也有些城市的辦公室和消費場所的職員也會趁節日裝扮一下，湊湊熱鬧。基本上這些活動很個人很隨意，沒有甚麼組織，不參加也沒有大不了，也不如香港般充滿商業計算目的。

歐洲城市很少會大規模慶祝萬聖節，近十多廿年開始受美國影響，一些大城市有部分青年會稍作裝扮，去酒吧食肆喝酒嬉戲，作為應節活動，但在住宅社區，如北美般布置讓孩子結隊要糖果的現象並不普遍。

香港比較少獨立屋，多數人住的是多層大廈，管理嚴謹，不易逐戶敲門，孩子很難結隊外出去討糖果吃，家長也可能對鄰居缺乏信心不予鼓勵。我住過好幾個屋邨社區，記憶中只得外籍人士較多的愉景灣有比較具規模「 Trick or Treat 」活動。其他屋邨也曾見過零星活動，可能因少人參加，一兩次後便停止了。今年電視新聞竟見家長不避疫情，帶同一身打扮的孩子去人多密集、成年人喝酒嬉戲、兒童不宜的蘭桂坊湊熱鬧，這種家庭教育相信是香港獨有。

要追尋萬聖節起源，便得溯源早期羅馬天主教會，因為聖徒數目很多，無法一一立日紀念，就選同一個日子來追念他們，把紀念諸聖的日期改為每年的11月1日，目的是為了取代異教徒的萬鬼節，教會把這天叫作諸聖日（All Saints Day），把翌日叫作諸靈日（All Souls Day），紀念殉教信徒。所以現時的10月31日萬聖節，嚴格來說，應叫作萬聖節前夜，再過兩天才是萬鬼節。不過，羅馬天主教會並不鼓勵教眾慶祝本來起源於異教徒的鬼節。